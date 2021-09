Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

15 Auszubildende der Stadt Friedrichshafen haben im Sommer ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Bürgermeister Dieter Stauber gratulierte den frischgebackenen Verwaltungsfachangestellten, Fachangestellten für Bäderbetriebe, der Hauswirtschafterin, der Veranstaltungstechnikerin und der Erzieherin und überreichte als Anerkennung einen Häfler Geschenkgutschein.

„Mit dem Ende der Ausbildung beginnt ein weiterer Abschnitt in Ihrem beruflichen Leben. Es war Ihre ganz persönliche Leistung, dass Sie Ihre Ausbildung nun erfolgreich abgeschlossen haben. Dazu gratuliere ich Ihnen sehr herzlich und freue mich, dass zehn bei uns bleiben und künftig unser Team in unterschiedlichen Bereichen unterstützen“, so Bürgermeister Dieter Stauber.

Sarah Gander, Leiterin für Personalentwicklung, lobte, dass die Prüflinge trotz der Corona-Erschwernisse alle ihre Abschlüsse gemeistert hätten. „Darauf können Sie stolz sein“, so Gander.

Besonders erfreulich ist es, dass zehn Auszubildende in ein Beschäftigungsverhältnis bei der Stadt übernommen werden konnten. Fünf beginnen ein Studium oder haben sich für eine andere berufliche Zukunft entschieden.