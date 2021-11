Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 7 Uhr an der Kreuzung Colsmanstraße / Am Sportplatz in Friedrichshafen ist rund 6000 Euro Sachschaden entstanden. Das teilt die Polizei mit.

Eine 30-jährige Seat-Fahrerin war demnach aus Richtung Jettenhausen kommend unterwegs und hatte aus Unachtsamkeit nicht erkannt, dass eine 29-Jährige mit ihrem Audi verkehrsbedingt auf dem Rechtsabbiegerstreifen stand. Infolge der Kollision entstand am Wagen der Unfallverursacherin etwa 2000 Euro, am Audi rund 4000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.