„Pilot für einen Tag“ hieß es beim Luftsportclub Friedrichshafen am vergangenen Samstag am Flughafen Friedrichshafen. 28 Studenten der Fachhochschule Weingarten, Dualen Hochschule Baden-Württemberg sowie der Zeppelin Universität folgten der Einladung des LSC, um den Flugsport kennenzulernen.

Nach einer theoretischen Grundeinweisung in die Physik des Fliegens, und die Ausbildung zum Privatpiloten ging es gegen Mittag dann an die Praxis, berichtet der LSC in einem Schreiben von dem Tag. Alle drei Abteilungen des Vereins boten den Interessenten die Gelegenheit auf dem Pilotensitz Platz zu nehmen und in Begleitung eines erfahrenen Fluglehrers erste Flugerfahrungen zu sammeln. Mit dem Segelflugzeug ging es per Windenstart in die Lüfte und zwei Motorflugzeuge waren pausenlos im Einsatz. Die Begeisterung war den Tagespiloten nach der Landung förmlich ins Gesicht geschrieben.

Leider mussten die Ultraleichtflieger wegen des stark böigen Windes am Boden bleiben. „Die erfahrenen Piloten des LSC hätten kein Problem gehabt die mit maximal 472 Kilogramm Abfluggewicht sehr leichten Maschinen sicher zu landen, aber letztendlich wollten wir den jungen Leuten ja das Fliegen schmackhaft machen und sie nicht durch einen turbulenten Flug verunsichern“, sagte Stephan Engelking, der Initiator der Veranstaltung und Fluglehrer für Ultraleichtflugzeuge. Die Teilnehmer hatten großes Verständnis für diese Maßnahme.

Einige von ihnen konnten stattdessen den Schnupperflug in einem der beiden Motorflugzeuge absolvieren. Alle anderen bekamen einen Gutschein, um den ausgefallenen Flug später nachzuholen. Für die am Boden Wartenden hatten die Vereinsmitglieder Kaffee und Kuchen sowie Erfrischungsgetränke vorbereitet. Weitere Piloten des LSC standen bereit, um die zahlreichen Fragen der interessierten Studenten zu beantworten und die Flugzeuge aus der Nähe zu zeigen und zu erklären. Trotz der ausgefallenen Ultraleichtflüge gab es nur zufriedene Gesichter, sowohl bei den Teilnehmern wie auch bei den Vereinsmitgliedern.