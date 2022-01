Aus Frankreichs musikalischer Schatzkiste

Verspielt, neckisch, tänzelnd: Mit einer leisen Melodie eröffnet die Oboe mit einem Solo Maurice Ravels Orchestersuite. Die Klarinette antwortet, während die Streicher leise zupfend untermalen. „Le tombeau de Couperin“ (Das Grabmal Couperins), ursprünglich von Ravel als sechs-sätziges Klavierstück geschrieben, wurde erst später vom Komponisten zur viersätzigen Orchestersuite umgearbeitet. Dynamisch schön differenziert, im Klang auch in den feinsten Nuancen klar, zeigt Dirigent Michael Francis schon gleich zu Beginn des Konzertes mit rein französischen Werken im Graf Zeppelin-Haus (GZH) den Facettenreichtum und die schier unendlichen Klangmöglichkeiten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Nach dem Prélude folgt der zweite Satz Forlane, ein alter italienischer Volkstanz. Die Forlane des französischen Organisten und Komponisten François Couperin hatte Ravel zu seinem Werk inspiriert. Tänzerisch, bildhaft erzählend gibt das Orchester dem Satz Charakter, ohne jedoch aufdringlich zu werden. Im darauffolgenden Menuet spannt der Dirigent einen großen Bogen, vom Pianissimo in einer mächtigen Steigerung bis hin zum erhabenen Fortissimo, bevor der dritte Satz wie begonnen, auch im Pianissimo wieder verklingt. Kraftvoll, aufgewühlt hingegen startet der letzte Satz der Orchestersuite, ein Rigaudon, ein südfranzösischer Volkstanz. Bestechend im Rhythmus liefern sich Blech und Streicher einen fulminanten Schlagabtausch, untermalt von der dem Stück eine ganz eigene Klangfarbe verleihenden Harfe. Geradezu vergnügt endet das Werk, dessen Sätze Ravel jeweils einem seiner im ersten Weltkrieg gefallenen Kriegskameraden gewidmet hat.

Im zweiten Teil des Konzerts bringen Michael Francis und die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz die dritte, Franz Liszt gewidmete Sinfonie von Camille Saint-Saëns, die „Orgelsinfonie“, zu Gehör. Das Werk besteht streng genommen aus zwei Sätzen, behält jedoch vom Aufbau die traditionelle Viersätzigkeit bei, indem der erste Satz, der in der Durchführung abbricht, als Einleitung zum Adagio dient, wie auch das Scherzo mit dem Finale verknüpft ist. Christian Schmitt, gefeierter Virtuose mit beachtlicher internationaler Karriere, übernimmt hierbei den Orgelpart. Lange jedoch lässt der erste Orgeleinsatz in diesem Werk auf sich warten. Im ersten Teil des ersten Satzes besticht das Orchester mal gefühlvoll und zart, mal geheimnisvoll, mal dramatisch nach vorn preschend mit viel Energie und Elan. Der Rheinland-Pfälzische Klangkörper überzeugt sowohl in den leisen Passagen im Wechselspiel zwischen Streichern und Holzbläsern als auch im majestätischen Tutti-Forte. Fast nahtlos zieht sich der pulsierende Rhythmus durch den ersten Satz.

Erst nach rund zehn Minuten erklingt im zweiten Teil des ersten Satzes erstmals die rechts vom Dirigenten positionierte Orgel. Im ruhigen Adagio zeigt Organist Christian Schmitt die warmen, weichen Facetten seines Instruments. Die Streicher übernehmen mit hochromantischer Melodie, bevor der vollbesetzte Bläsersatz des Orchesters das Thema übernimmt. Michael Francis gelingt ein auf den Punkt getroffenes Tempo, welches nicht starr erscheint und dabei trotzdem der Musik den nötigen Atem lässt. Im zweiten Satz wird knackig, geradezu kantig frech das Thema vorgestellt. Der verspielte Mittelteil steht wieder stark im Fokus des orchestralen Klangs, hier kommt der Orgel keine zentrale Rolle zu. Ganz anders im zweiten Teil des Finalsatzes, in dem die Satzbezeichnung Maestoso Programm ist: Majestätisch, erhaben lässt die Orgel mit einem C-Dur-Akkord den Saal erbeben. Die Streicher antworten im Fugencharakter, bevor Orgel und Streichersatz gemeinsam in einen schmetternden Dialog mit dem Bläsersatz treten. Das Orchester wird dem fulminanten Werk, von dem Saint-Saëns gesagt haben soll, er habe in dieser Komposition alles gegeben, was er konnte und dass er so etwas wie dieses Werk nie wieder schreiben werde, mehr als gerecht. Frenetisch beklatscht das Publikum die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne nach einem sicher noch lange in Erinnerung bleibenden Konzert im GZH.