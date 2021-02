Aus der Rotach in Bunkhofen wird ein reißender Fluss

Die Feuerwehren im Bodenseekreis mussten vergangene Woche mit enormen Wassermassen kämpfen: Bäche und Flüsse liefen über und bedrohten die Häuser der Anwohner – so auch das der Familie Sutter aus Bunkhhofen. In einem Brief an die SZ schildert sie ihre Eindrücke. Dabei richten sie ein ganz großes Dankeschön an die Feuerwehrleute.

Als direkte Anwohner der Rotach in Bunkhofen weiß die Familie Sutter, wie viel Temperament in dem sonst so kleinen Bächlein, der Rotach, steckt und wie schnell sie sich allerdings zu einem gewaltigen Fluss entwickeln kann. „Wir können in der Regel sehr gut einschätzen, wie sich Starkregen auf den Pegelstand auswirkt und wann welche Vorkehrungen zum Schutz des eigenen Hab und Guts zu treffen sind“, erklärt die Familie in einem Brief an die „Schwäbische Zeitung“. „Was uns allerdings am vergangenen Freitag, 29. Januar, erwartete, lag außerhalb unseres Vorstellungsvermögens und übertraf alles, was wir in den vergangenen 30 Jahren erlebt hatten“, erklären die Sutters weiter.

Der Pegel der Rotach war bedingt durch Starkregen und Schneeschmelze innerhalb kürzester Zeit auf einen neuen Höchstwert gestiegen – und überflutete Straßen, Gärten, Keller, Garagen und Höfe in einem nie dagewesenen Ausmaß. Die Feuerwehren aus Ailingen und Friedrichshafen waren bereits ab dem frühen Morgen unentwegt im Einsatz, organisierten Sandsäcke, verteilten diese, pumpten Keller und Schächte leer, packten überall mit an, waren immer hilfsbereit, lösungsorientiert und blieben bei der ganzen Katastrophe stets gelassen und sehr freundlich – und das bis spät in die Nacht hinein, berichten die Sutters aus Bunkhofen in ihrem Brief. „Das war überragend und mit Sicherheit nicht selbstverständlich. Herzlichen Dank allen Feuerwehrleuten für ihre geleistete Arbeit und Zeit. Allen, die in Bunkhofen im Einsatz waren, ein riesengroßes Dankeschön, für die Unterstützung das Schlimmste bei uns Anwohnern zu verhindern“, so die Familie Sutter.