Aus dem Zeppelinstadion steigen Friedenstauben auf

Der VfB Friedrichshafen beteiligt sich mit einer Veranstaltung am internationalen Weltfriedenstag. Am 21. September wird das Zeppelin-Stadion „endlich mal für etwas anderes als Fußball“ genutzt, wie Diana Masson sagt, die die Veranstaltung zusammen mit Klaus Segelbacher und Walter Hahn organisiert.

„Das Miteinander des Weltfriedenstages ist für uns Fußballer, die doch meistens sehr wettbewerbsorientiert unterwegs sind, schon etwas Besonderes“, sagt Klaus Segelbacher. Von 11 bis 17.30 Uhr wird es im Zeppelinstation und der angrenzenden Halle ein vielfältiges Programm geben, dass die Menschen für das Thema Frieden sensibilisieren soll. Für Diana Masson, die das Programm federführend gestaltet hat, ist das Projekt „eine Herzensangelegenheit“, wie sie sagt. Ganz im Gedanken des spirituellen Austausches positiver Energien, sei der Rahmen des Programms auch eher locker, erklären Masson und Segelbacher. Um elf Uhr ist ein Weißwurstfrühstück geplant, danach können sich Besucher im Stadion aufhalten, wo verschiedene Stände aufgebaut sein werden. Claudia Löscher aus Stuttgart wird beispielsweise seelengeführtes Tanzen anbieten und der Autor Sergio Bambaren, der vor allem für „der träumende Delfin“ bekannt ist, wird aus seinem aktuellen Buch vorlesen. Außerdem soll ein Friedensbaum gepflanzt werden.

Strukturiert wird das lockere Programm von zwei angeleiteten Friedensmeditationen um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr, bei denen die Besucher ein „positives Feld“, erzeugen sollen, erklärt Diana Masson. Zu jeder vollen Stunde wird es außerdem unter dem Motto „Singen für den Frieden“ gemeinsame Mantra-Gesänge geben.

Um 16 Uhr wird eine Tombola veranstaltet, deren gesamter Erlös, zusammen mit allen Einnahmen der Veranstaltung an das Kinderhospiz in Friedrichshafen gespendet werden soll. Die Fußballer und Trainer des VfB übernehmen an der Veranstaltung ehrenamtlich die Bewirtung. Auf den Fußballplätzen neben dem Zeppelinstadion findet außerdem ein F-Jugend-Spieltag des VfB statt. Klaus Segelbacher hofft, dass Spieler und Eltern sich nicht nur für das Fußballturnier, sondern auch für die angrenzende Veranstaltung zum Weltfriedenstag begeistern werden. Zum Ende der Veranstaltung sollen gegen 17 Uhr weiße Friedenstauben in den Himmel aufsteigen.