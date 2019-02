Das Royal Philharmonic Orchestra, durch seine Teilnahme an internationalen Festspielen und Konzerten auf allen Kontinenten bestens bekannt, war im Rahmen einer Europatournee am Freitagabend im Graf-Zeppelin-Haus zu Gast. Im ausverkauften Hugo-Eckener-Saal führte Dirigent Lionel Bringuier in großer Besetzung und mit der Geigerin Arabella Steinbacher als Solistin die Werke von Britten, Bruch und Rimski-Korsakow zum strahlenden Klangrausch.

Zunächst aber waren die impressionistischen Farben, die behutsame Klangentwicklung im mitfühlenden Piano und die schwebenden Naturschilderungen in den „Four Sea-Interludes“ aus „Peter Grimes“ von Benjamin Britten zu bewundern. Der dramaturgische Kontrast im letzten Bild „Sturm“, mit voller Wucht und beeindruckenden Unisonoläufen des annähernd 90-köpfigen Orchesterapparats ausgespielt, hätte kaum größer sein können.

Mit dem Violinkonzert Nr. 1 in g-Moll gelang dem Kölner Max Bruch ein romantisches, leider aber auch das einzige Vorzeigestück, das heute noch mit seinem Namen in Verbindung gebracht wird. In den Händen von Arabella Steinbacher wurde das melancholische, sehnsuchtsvolle Konzert zum besonderen Genuss. Wohl auch, weil die aufstrebende Geigenvirtuosin der Versuchung widerstand, die „Süße“ in den wunderschönen Melodien zu übertreiben und damit ins Triviale abzurutschen. So lebte der mittlere Satz vom intensiven Nachspüren und vielfältigen Gestalten der lyrischen Kantilenen. Wunderbar getragen vom behutsam agierenden Orchester, dem Bringuier die vielen Nuancen der feinen Orchestrierung und Harmonisierung entlockte. Immer wieder war zu beobachten, wie Steinbacher den Kontakt zu Dirigent, Konzertmeister und Orchester mit einem einnehmenden Lächeln herstellte. In den beiden Ecksätzen, die auch auf Einfluss des berühmten Geiger Joseph Joachim zurückgehen, faszinierte die natürliche, selbstverständliche Virtuosität der Solistin: Kraftvolles Doppelgriffspiel, explosive Skalen, aber auch lyrisches Legato in dichter Intensität.

Für den verdienten, lang anhaltenden Beifall bedankte sich Arabella Steinbacher mit dem 1. Satz aus der Solosonate von Eugène Ysaye. Den bravourösen Wettstreit zwischen dem „Dies Irae“ Thema und dem „Preludio“ aus Bachs Partita in E-Dur feierte das Publikum mit lautstarkem Applaus.

Richtig aus dem Vollen schöpfen konnte Lionel Bringuier in den vier Sätzen der „Scheherazade“ von Nikolai Rimski-Kosakow in den wuchtigen Tutti-Stellen. Annähernd 60 Streicher, eine große Holz- und Blechbläsergruppe, Pauken, Schlagwerk und Harfe ließen die dramatischen Bilder der orientalischen Erzählungen aus 1001 Nacht plastisch vor dem geistigen Auge des Zuhörers entstehen. Den zahlreichen Orchestersolisten gab der französische Dirigent viel Raum. Die dankten es ihm mit weit in den Raum tragenden, individuell gestalteten Soli. Konzertmeister Duncan Riddell glänzte mit dem arabeskenhaften Thema der „Scheherazade“ in seinen verbindenden Cadenzen. Nach dem Sieg über den strengen Sultan und sanftem, ausklingenden Schluss, wollte der lautstarke Applaus nicht enden. Britisch die befreit aufgespielte Zugabe: „Nimrod“ aus Elgars „Enigma-Variationen“.