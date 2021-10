Aus Campusmobil wird Frizz

Das bisherige eCarsharing-Angebot „Campusmobil“ des Friedrichshafener Stadtverkehrs geht mit neuen eAutos unter der neuen Marke „Frizz“ an den Start. Zehn Minuten Fahren kosten damit laut Pressemitteilung der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH nur 1,25 Euro. Für ein eAuto, das Platz für fünf Personen bietet, zahlt man dann nur halb so viel wie für die türkisenen eScooter, die ebenfalls in Friedrichshafen unterwegs sind.

„Wir haben unsere CampusMobil-Fahrzeugflotte komplett ausgetauscht und setzen nun sieben brandneue eAutos von VW ein. Mit einem frischen Erscheinungsbild unter der Marke Frizz bringen wir ein runderneuertes eCarsharing-Angebot an den Start“, erklärt Stadtverkehrs-Chef Norbert Schültke.

Kunden benötigen keine feste Buchung, sie könnten die Fahrzeuge so lange sie möchten leihen und sie an jeder der sechs Frizz-Stationen wieder abgeben. Nutzer können sich entweder auf www.frizz.mobi registrieren und per Video-Ident ihren Ausweis und Führerschein online vorzeigen oder sich mit den Dokumenten in der Mobilitätszentrale im Stadtbahnhof registrieren. Im Anschluss bekomme man die Frizz-Kundenkarte zugeschickt. Wer ein eAuto leihen möchte, könne auf der Echtzeit-Karte von www.frizz.mobi sehen, wo gerade eAutos verfügbar sind, und zur Station gehen. Mit der Kundenkarte öffnet man das Fahrzeug und kann direkt starten. Durch das flexible System braucht man keine Reservierung und kann das Auto solange wie gewünscht fahren und es dann auch an jeder Station wieder abgeben.

Die Registrierung für das eCarsharing-Angebot koste einmalig 10 Euro, so die Mitteilung weiter. Das Fahren mit den eAutos kostet dann 1,25 Euro pro 10 Minuten. Darin sind bereits der Ökostrom vom Stadtwerk am See und alle weiteren Kosten enthalten – eine Grund- oder Aktivierungsgebühr gibt es nicht.

Die eAutos können an diesen sechs Ladestationen in Friedrichshafen ausgeliehen werden: Stadtbahnhof, Charlottenstraße (auf Höhe der Sparkasse), Landratsamt, Fallenbrunnen, Zeppelin-Universität und Bahnhof Manzell

CampusMobil-Kunden können mit ihrer bisherigen Kundenkarte auch die Frizz-eAutos ausleihen und müssen sich nicht nochmals neu anmelden. Wer sich einmal bei Frizz registriert hat, kann zudem auch auf über 11 000 Carsharing-Fahrzeuge der Flinkster-Flotte in ganz Deutschland zugreifen.

Der Stadtverkehr hatte 2018 das eCarsharing unter „CampusMobil“ fortgeführt, welches im Rahmen des Projekts „emma“ vor Jahren in Friedrichshafen etabliert wurde. Im Fokus war die Ergänzung sowie die Vernetzung des öffentlichen Nahverkehrs insbesondere bei der Erschließung des Campus im Fallenbrunnen und der Zeppelin-Universitäts-Standorte untereinander mit einem eCarsharing.