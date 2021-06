Aus Alt wird: Mobile-Box für ausgediente Handys

Über das bundesweite Projekt Mobile-Box werden alte und ungenutzte Handys gesammelt, repariert und recycelt. Auch in Friedrichshafen stehen zahlreiche Boxen und warten auf Nachschub, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Rund 80 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren haben der Mitteilung zufolge mindestens ein ungenutztes Handy zu Hause. Im Jahr 2020 lagen somit über 200 Millionen alte und kaputte Handys in Deutschland brach – rund doppelt so viele wie fünf Jahre zuvor.

Die meisten dieser Handys würden im Laufe der Zeit vergessen oder landen „irgendwann im Müll“, schreibt die Häfler Stadtverwaltung weiter. Dabei könnte eine Vielzahl der Geräte repariert und weiterverkauft werden. Und selbst nicht reparierbare Handys enthalten wichtige Wertstoffe wie Silber, Kupfer, Kobalt, Palladium, Tantal und Gold, die recycelt und wiederverwendet werden könnten.

In diesem Sinne sammelt und recycelt die Aktion Mobile-Box – mit vielfältigen Partnern wie Unternehmen, Vereinen und Kommunen – über Sammelboxen an öffentlichen Orten ausgediente Handys. Seit Beginn der Aktion 2012 seien in über rund 1500 Sammelstellen in ganz Deutschland bereits mehr als 331 500 Handys umweltgerecht verwertet worden. Daraus entstehende Erlöse kommen Umweltschutzprojekten des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zugute.

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) in Friedrichshafen hat sich der Aktion im Jahr 2017 angeschlossen und sammelt seither gemeinsam mit 13 Sammelpartnern im gesamten Stadtgebiet alte Handys. Häfler können ihre alten Handys im Rathaus am Adenauerplatz, im Technisches Rathaus, in der Ortsverwaltung Ailingen, im Medienhaus am See, im Seniorenheim Haus Sonnenuhr, im Jugendzentrum Molke sowie an beiden Standorten der Zeppelin Universität abgeben. Weitere Mobile-Boxen befinden sich außerdem im Treff bei Marie (Marie-Curie-Platz 2), im Gemeinschaftshaus Brennessel (Neulandstraße 35), im Quartiersbüro Heinrich Heine (Heinrich-Heine-Straße 29) und im Weltladen (Schanzstraße 4). In diesem Jahr neu dazugekommen ist die Box im unverpackt Laden Tante Emma’s Bruder (Katharinenstraße 16).

Friedrichshafener Firmen, Geschäfte und Gruppen, die eine Sammelbox aufstellen möchten, können sich beim FÖJ Friedrichshafen melden. Hier wird sowohl die Beschaffung einer leeren als auch die Versendung der vollen Box organisiert.