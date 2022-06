Aus alt mach neu im Häfler Reparaturcafé

Das Reparaturcafé im Haus Sonnenuhr öffnet am Montag, 13. Juni, von 14 bis 17 Uhr. Im Reparaturcafé werden Geräte wieder zum Laufen gebracht, die sonst im Müll landen würden.

Was tun, wenn der Plattenspieler nicht mehr funktioniert, die Kaffeemaschine nur noch tröpfelt, der Toaster kein Brot mehr knusprig bräunt oder der Fön die Haare nicht mehr trocknet. In den meisten Fällen können die Ehrenamtlichen und handwerklich versierten Menschen im Reparaturcafé helfen, um die Dinge wieder funktionsfähig zu machen. Die Reparatur ist kostenlos, lediglich das für die Reparatur benötigte Material muss bezahlt werden. Die defekten Gegenstände müssen an der Reparatur-Annahme abgegeben werden. Wer Geräte abgibt, kann in der Cafeteria warten, bis diese instandgesetzt sind. Direkt beim Haus Sonnenuhr gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die defekten Gegenstände können nur ausgeladen werden.