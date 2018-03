Aulendorf und Sportfreunde hoffen auf Geislingen

Drei Spieltage stehen bei den Verbandsliga-Keglern noch auf dem Programm, dann ist die Saison 2017/2018 schon wieder Geschichte. An der Tabellenspitze ist immer noch nichts entschieden: Drei Mannschaften haben die Chance, Meister zu werden. Die Sportfreunde und Aulendorf sind dabei, allerdings besitzt Spitzenreiter Lonsee die besten Karten.

Lonsee (26:4) muss am Samstag (15.30 Uhr) in Geislingen ran. Der Tabellensechste hat zu Hause eine positive Punktebilanz (9:5). Trotzdem ist Lonsee Favorit, weil die Mannschaft sich auf fremden Bahnen wohlfühlt (11:3). Aulendorf als aktuell Zweitplatzierter und das punktgleiche Team der Sportfreunde als Dritter (23:7) müssen auf einen Ausrutscher des Tabellenführers hoffen. In den vorherigen beiden Partien können sie dagegen aktiv einwirken. Beide Mannschaften spielen noch gegen Lonsee.

Die Sportfreunde Friedrichshafen sind am Samstag (15 Uhr) auf heimischen Bahnen gegen den Tabellenletzten Brackenheim haushoher Favorit. Alles andere als ein Häfler Sieg wäre eine faustdicke Überraschung. Ähnlich ergeht es der Mannschaft aus Aulendorf. Der ESV spielt zwar in Gammelshausen (12.30 Uhr), doch gegen den derzeitigen Vorletzten sollte ein Sieg möglich sein.

In der Hinrunde gab es klare Erfolge für den ESV Aulendorf und die Sportfreunde Friedrichshafen. Lonsee spielte damals zu Hause 4:4 gegen Geislingen. Das heißt, dass der Spitzenreiter in Geislingen jetzt durchaus Federn lassen könnte.

Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende Schlussphase in der Verbandsliga der Kegler freuen. Am Ende wird wohl die Tagesform bei den direkten Vergleichen entscheiden. In der Hinrunde trennten sich die Sportfreunde und Lonsee 4:4. Lonsee besiegte dagegen zu Hause Aulendorf letztlich klar mit 6:2.