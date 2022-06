Auktion im Klinikum Friedrichshafen: Mit Kunstkauf „Häfler helfen“ unterstützen

Noch hängen die Bilder, die die „klinikArt“-Künstler für die Aktion „mehr wir“ des Stadtkirchentags zur Verfügung gestellt haben, im Kapellenflur des Klinikums Friedrichshafen und laden zu den offiziellen Besuchszeiten zum Betrachten ein. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sie in einer kleinen Reihe mit den jeweiligen Künstlerinnen und Künstlern vorgestellt. Alle Werke können am Mittwoch, 29. Juni, zugunsten von „Häfler helfen“ ersteigert werden.

Es sind Bilder für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel, kleine Formate und große, repräsentative, die auch in einer Firma ihren Platz finden könnten. Beim Rundgang durch die kleine Ausstellung hat Klinikumssprecherin Susann Ganzert der „Schwäbischen Zeitung“ Hintergründe der Aktion erzählt.

Auslöser: Stadtkirchentag

Ausstellung und Versteigerung hängen mit dem vor kurzem zu Ende gegangenen Stadtkirchentag Friedrichshafen zusammen. Co-Dekan Gottfried Claß hatte den Stadtkirchentag initiiert, der aber wegen der Corona-Pandemie zwei Mal verschoben werden musste. Doch auch nachdem Claß in Ruhestand ging, haben die Kirchen den Gedanken weiterverfolgt und ihn dieses Jahr realisiert.

Da die Eröffnung des Stadtkirchentags im Klinikum stattfand, sollte das Motto „mehr wir“ auch künstlerisch aufscheinen. Angedacht war ein großes Kunstwerk eines renommierten Künstlers für den Klinikum-Vorplatz. Die Wahl fiel auf den Tettnanger Künstler Professor Thom Barth, der gerne zusagte und einen Entwurf samt Modell vorlegte. Doch die Metallarbeiten wären zu teuer geworden. Das Projekt wurde daher nicht realisiert, das Modell kann noch betrachtet werden. Dazu Susann Ganzert: „,mehr wir’ bedeutet auch verzichten.“

Idee der Krankenhausseelsorger

Was aber realisiert wurde, war die Idee der Krankenhausseelsorger, der evangelischen Pfarrerin Ulrike Hermann und des katholischen Diakons Thomas Borne. Seit vielen Jahren finden in den Fluren des Klinikums als „klinikArt“ wechselnde Ausstellungen von Künstlern statt. Sie wurden angeschrieben, ob sie ein Bild zum Thema „mehr wir“ für eine Ausstellung mit anschließender Auktion zur Verfügung stellen möchten.

17 von ihnen haben sich gemeldet und Bilder eingereicht, die im weitesten Sinn entweder zum Thema passten oder eigens dafür geschaffen wurden. Bis 29. Juni sind sie noch im Kapellenflur zu sehen, eine von innen beleuchtete Marmorskulptur von Herbert Leichtle ist in der Kapelle zu sehen. Um die Kunstwerke nicht unter Wert zu verschleudern, ist jeweils ein Mindestgebot angegeben, ab dem gesteigert werden kann – für sieben Werke liegt bereits ein Angebot vor.

Alle Einnahmen für „Häfler helfen“

Die Versteigerung findet am 29. Juni ab 17.30 Uhr im Klinikum statt. Um Lust und Laune auf die Auktion zu machen, ist Seegockel-Präsident Karl Haller vom Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen als Auktionator eingeladen worden. Der Erlös geht zur Gänze an die Aktion „Häfler helfen“, mit der „Schwäbische Zeitung“, katholische und evangelische Kirche notleidenden Menschen in Friedrichshafen helfen.

Klicken Sie sich hier durch die Kunstwerke: