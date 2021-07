Augenlaserzentrum eröffnet in Friedrichshafen

Den Patienten vor Ort eine augenärztliche Versorgung auf dem neuesten Stand der Technik und mit modernen Behandlungsmethoden möchte das Augenzentrum Eckert bieten. Die Augenpraxis mit mittlerweile 40 Standorten in Süddeutschland eröffnet am Mittwoch, 18. August, eine Praxis in Friedrichshafen in der Friedrichstraße 63, teilt das Zentrum in einem Pressebericht mit. Das neue Zentrum biete bei Fehlsichtigkeiten verschiedene medizinisch anerkannte und hochmoderne Verfahren im Bereich Augenlasern und Speziallinsen an, die in das Auge eingesetzt werden. Im Jahr 2021 habe das Augenzentrum Eckert erneut das TOP 100-Siegel 2021 verliehen bekommen. Mit dieser Auszeichnung werden besonders innovative mittelständische Unternehmen geehrt.