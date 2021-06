Auftakt zur U-18-Wahl im Bodenseekreis startet

Am 26. September findet die nächste Bundestagswahl statt. Hier haben Erwachsene die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben und können ihre politische Meinung kundtun. Doch wie sieht es mit den jungen Menschen bis 18 Jahre aus? Welche Möglichkeiten haben sie sich politisch zu äußern und den Politikern ihre Themen mit auf dem Weg zu geben? Bei der U-18-Wahl können die Jugendlichen ihre Stimme abgeben. Auf Wahlzetteln zur U18-Wahl können sie ihre Meinung äußern und damit ihre wichtigen Themen platzieren. Auch in diesem Jahr werden im Bodenseekreis wieder Wahlbüros neun Tage vorher ihre Türen öffnen.

Das Bundesprogramm „Demokratie Leben! Bodenseekreis“ bietet zum Auftakt der U-18- Wahl die „Wahl Fun Show“ an. Am 20. Juli um 13 Uhr ist die Online-Live-Game-Show geöffnet. Wer kennt sich vor Ort am besten bei der Bundestagswahl aus? Wer kennt die Parteien und seine Kandidaten? Diese Fragen werden beantwortet in einer zweistündigen Spiel-Show – digital und mit ganz viel Spaß. Hierbei können junge Menschen sich im Team von fünf bis 20 Personen anmelden und gewinnen. Es können sich Schulklassen, Vereine, Sportgruppen oder sonstige Teams beteiligen.

„Demokratie Leben!“ ist ein deutschlandweites Programm, das auch im Bodenseekreis durchgeführt wird. Es hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema Demokratie gerade für junge Menschen lebendiger und lebensnaher zu gestalten. Umgesetzt wird es vor Ort vom Bildungsträger BBQ (Bildung und Berufliche Qualifizierung). Der BBQ hat seit 2020 den Bereich der Jugend in der Verantwortung und setzt Projekte wie Onlinebefragungen, Jugend-Bar-Camps oder Demokratieschulungen für junge Menschen um. Finanziert wird die Kampagne im Bodenseekreis vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Landratsamt Bodenseekreis.