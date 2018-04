Auftakt zur Segel-Bundesliga in Friedrichshafen

Der Auftakt zur Segel-Bundesliga 2018 findet vom 27. bis 29. April in Friedrichshafen statt. Gastgeber ist der Württembergische Yacht-Club in Kooperation mit dem Konstanzer Yacht-Club. An den Start gehen die 1. und 2. Liga mit je 18 Vereinen, also insgesamt 36 Teams mit 145 Segler – der Hamburger SC tritt mit fünf Damen im Team an. Erster Start ist am Freitag um elf Uhr. Die beiden Bahnen liegen zuschauerfreundlich möglichst nahe vor der Hafenmole des WYC.

Der Württembergische Yacht-Club ist laut Pressemeldung als einer von nur noch wenigen Vereinen seit der Gründung der Liga im Jahre 2013 erstklassig. Zum dritten Mal ist er auch Gastgeber eines Liga-Spieltages, der wie zuletzt vor drei Jahren in Kooperation mit dem Konstanzer Yacht-Club (KYC) organsiert wird. Nach intensiven Trainings am Gardasee und auch auf dem Heimatrevier hat Team-Manager Klaus Diesch entschieden, Max und Moritz Rieger, Marvin Frisch und Felix Diesch als Team für den Auftakt zu nominieren.

Routiniertes Team geht an den Start

„Wir freuen uns, in unserer Heimat an den Start gehen zu dürfen und hoffen auf viele spannende Rennen. Als Württembergischer Yacht-Club sind wir stolz darauf, Austragungsort der hochkarätigen Segel-Bundesliga zu sein“, so Steuermann Max Rieger. „Wir starten mit einem routinierten Team in den Saisonauftakt und sind zuversichtlich, unser volles Potenzial auf der Regattabahn abrufen zu können“, ist der frühere Kader-Segler und heutige Hotelier zuversichtlich. „Unser Team hat sich bei diversen Trainings mit den anderen Bodensee-Clubs gut aufeinander eingespielt und ist perfekt vorbereitet“, betont Team-Manager Klaus Diesch an einen optimalen Start und hofft auf einen Podiumsplatz.

Die Wetter- und vor allem Windprognosen (Stand: ein knappe Woche vor dem Event) lassen sehr instabile Verhältnisse erwarten. Dies wird auch Wettfahrtleiter Conrad Rebholz und sein WYC-Regatta-Team intensiv beschäftigen, das für die Bahn der 1. Liga zuständig ist. Die Regie auf der Bahn der 2. Liga liegt in den Händen des KYC. Sechs Boote vom Typ J70 werden jeweils in einem etwa 20-minütigen Rennen gegeneinander segeln, dann werden auf dem Wasser die Teams gewechselt. Nach drei solcher Wettfahrten (ein „Flight“) waren alle 18 Teams einmal im Rennen, ehe der nächste Flight mit neuen Zusammensetzungen startet. Erster Start soll am Freitag um elf Uhr sein. Das Zeitlimit für den letzen Start am Sonntag ist auf 16 Uhr festgesetzt. Maximal 16 Flights sind vorgesehen. Fünf weitere Liga-Events werden bis zum Oktober durchgeführt, ehe der diesjährige Meister gekürt wird.