Auftakt zur Adventszeit bei der Bahnhofsmission – Round Table überreicht Scheck

„Ankommen im Advent“, unter diesem Motto feiert das Team der Bahnhofsmission am Stadtbahnhof Friedrichshafen die kommende Adventszeit. Am Freitag, 25. November um 16 Uhr beginnt das Treffen in der Bahnhofshalle mit einer besinnlichen Feier, mit Texten und Liedern zum Advent. Faszinierend ist es, wenn an diesem Freitag mitten im Getriebe der Reisenden in der Bahnhofshalle, adventliche Lieder gesungen und Texte gelesen werden, heißt es seitens der Bahnhofsmission. Im Rahmen der Veranstaltung wird der ServiceClub RoundTable 78 Friedrichshafen eine Spende an die Bahnhofsmission übergeben. Round Table 78 Friedrichshafen hatte die Einnahmen der Ochsenbraterei während des diesjährigen Seehasenfestes der Bahnhofsmission Friedrichshafen gewidmet.