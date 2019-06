Auftakt zum Stadtradeln 2019: 25 Häfler machen Werbung in Sachen Klimaradeln

Zum Auftakt des „Stadtradelns 2019“ haben der Bodenseekreis und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Samstag eine „Sternfahrt“ nach Markdorf organisiert. Treffpunkt für die 25 Teilnehmer aus Friedrichshafen war das Graf-Zeppelin-Haus, von wo aus Richtung Markdorf gestartet wurde, um sich beim Stadtfest mit den Fahrradgruppen aus Tettnang und Überlingen zu treffen. Stefan Haufs vom Landratsamt verteilte Verzehr- und Getränkegutscheine, so dass niemand nach der rund 15 Kilometer kräftezehrenden Strecke Not leiden musste. Markus Barthold vom ADFC Bodenseekreis übernahm die Streckenführung und los gings kurz nach 11 Uhr, um Werbung in Sachen Klimaradeln zu machen. 2018 legten 39 Radelteams rund 110 715 Radkilometer zurück, dieses Ergebnis soll erstmalig mit Teilnahme des Bodenseekreis gesteigert werden. „Das Ergebnis aus dem Vorjahr zeigt: Der Wettbewerb für mehr Radverkehrsförderung, Lebensqualität und Klimaschutz bringt uns aufs Fahrrad – egal ob beim Weg zur Schule, zur Arbeit oder in der Freizeit - jeder Kilometer zählt!“ so Stefan Haufs, Organisator im Landratsamt Bodenseekreis. Foto: cle