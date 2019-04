Aufstieg perfekt gemacht: Friedrichshafen hat einen weiteren Bundesligisten - im Kegeln

Eigentlich hatten die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen ein klares Saisonziel. Es lautete: Nicht absteigen. Dass dieses Ziel viel zu tief gesteckt war, bewiesen die Häfler Kegler jedoch am vergangenen Wochenende. Nach zwei Siegen beim Aufstiegsturnier stiegen sie in die erste Bundesliga auf – und setzen damit ihrem fast perfekten Durchmarsch durch die deutschen Kegelligen die Krone auf. Die Geschichte des Aufstiegs der Sportfreunde Friedrichshafen ist auch die Geschichte der Familie Lotina.

Gegen drei andere Zweitligameister setzte sich die Mannschaft um Kapitän Darko Lotina am Samstag im rheinland-pfälzischen Mutterstadt durch. Im Gesamtergebnis über zwei Spiele gewannen die Häfler mit sechs Holz Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Rot-Weiss Hirschau. Auf den Drittplatzieren hatten die Sportfreunde gar 138 Holz Vorsprung aufzuweisen.

„Insgeheim hab ich schon geahnt, dass wir ganz oben mitspielen können“, gibt Darko Lotina anschließend zu. Dabei spielte sein Team bis vor sechs Jahren noch fünf Ligen tiefer. Damals gelang den Häflern der Aufstieg aus der Bezirksliga in die Regionalliga. Es folgte der Aufstieg in die Oberliga und der in die Verbandsliga. Einzig hier brauchten die Häfler Kegler zwei Anläufe für den nächsten Aufstieg in die zweite Bundesliga.

„Dieses Drehbuch hätte sich keiner ausdenken können“, sagt Darko Lotinas Bruder Zdravko. „Das ist wie im Märchen.“ Dabei haben die Lotina-Brüder selbst durchaus Erstligaerfahrung. Sie kegelten bereits zwischen 2007 und 2012 in der ersten Bundesliga – damals aber noch für den ESV Ravensburg. Als der Verein 2012 in finanzielle Schwierigkeiten geriet, entschieden sich die Lotina-Brüder, zu ihrem Heimatverein in Friedrichshafen zurückzukehren.

Vor dem Aufstieg kam der Abstieg

Der Wechsel von Ravensburg zurück an den See war für die Lotinas ein Wechsel aus der Bundesliga in die Bezirksliga. „Klar, das war erstmal ein Abstieg“, sagt Darko Lotina. „Aber wir waren schon damals eine gute Truppe in Friedrichshafen. Wir hatten von Anfang an das Ziel, möglichst schnell aufzusteigen.“ Dass es allerdings so schnell wieder so weit nach oben gehe, habe auch er sich nicht vorstellen können.

Große Namen sucht man in der ersten Kegelbundesliga jedoch vergebens. In der kommenden Saison treffen die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen dort unter anderem auf „Rot Weiß Zerbst“, „Breitengrüßbach“ und die „Chambtalkegler Raindorf“. Seit Jahren ringt die Sportart um ihre Bedeutung und gilt als aussterbend.

In Friedrichshafen kann davon aber keine Rede sein. Inzwischen hat sich sogar noch ein weiterer Lotina einen Platz in der Stamm-Mannschaft erkegelt. Dejan Lotina, der 21-jährige Sohn von Zdravko, ist gemeinsam mit dem 19-jährigen Lukas Funk, mitverantwortlich für den kometenhaften Aufstieg der Häfler Kegler. Die Bestmarke der beiden Jungtalente liegt bei 667 Holz – ein Spitzenwert im Kegelsport.

Dieses Drehbuch hätte sich keiner ausdenken können. Zdravko Lotina

Und so macht die Jugend in Friedrichshafen Hoffnung darauf, dass man sich langfristig in der Bundesliga halten kann. Die ersten Clubs der Tabelle seien wahrscheinlich zu stark, doch gegen den Rest wolle man mithalten, sagt Zdravko Lotina.

Das Ziel für die Kegler aus Friedrichshafen lautet deshalb auch in der neuen Saison wieder: Nicht absteigen. Und vielleicht ist ja – wieder einmal – mehr als der bloße Klassenerhalt drin.

Geschafft: Das Team der Sportfreunde Friedrichshafen. (Foto: Verein)

Mehr entdecken: Häfler Sportfreunde sind erstklassig