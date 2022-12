Aufsichtsrat von ZF bekommt 2023 drei neue Mitglieder

Die Hauptversammlung der ZF Friedrichshafen AG hat in ihrer Sitzung am 20. Dezember Rachel Empey, Feiyu Xu und Rolf Breidenbach als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt. Ihre Amtszeit beginnt mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2023, das Mandat hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

„Mit der Wahl von Rachel Empey, Feiyu Xu und Rolf Breidenbach haben wir den ZF-Aufsichtsrat mit drei ausgewiesenen Experten verstärkt. Von ihnen erwarten wir uns wertvolle Impulse in den Bereichen Finanzierung, Digitalisierung und Mobilitätswandel, um ZF als global agierenden Technologiekonzern weiterzuentwickeln“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand als Vertreter der Zeppelin-Stiftung.

Finanzvorständin von Fresenius

Rachel Empey, geboren 1976, war von 2017 bis August 2022 Finanzvorständin des Gesundheitskonzerns Fresenius. Von 2011 bis 2017 gehörte sie dem Vorstand der Telefónica Deutschland Holding AG an, wo sie das Ressort Finanzen, Strategie und Innovation vrantwortete. Rachel Empey hat Mathematik an der Universität Oxford studiert. Seit 2021 ist sie Aufsichtsratsmitglied der BMW AG.

Feiyu Xu wird neues Aufsichtsratsmitglied von ZF. (Foto: ZF)

Expertin für Künstliche Intelligenz

Feiyu Xu, geboren 1969, leitet seit 2020 als Senior Vice President den Bereich Künstliche Intelligenz des Softwarekonzerns SAP SE. Diese Funktion hatte sie zuvor für drei Jahre beim Computer- und Smartphone-Hersteller Lenovo inne. Xu wurde 2007 von der Universität des Saarlandes im Fach Computerlinguistik promoviert und erwarb dort 2014 durch Habilitation die Lehrbefähigung. Bis 2017 war sie als Research Fellow und Forschungsgruppenleiterin am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) tätig, in dessen Aufsichtsrat sie heute die SAP SE vertritt.

Rachel Empey wird neues Aufsichtsratsmitglied von ZF. (Foto: ZF)

Promovierter Maschinenbauingenieur

Rolf Breidenbach, geboren 1963, war von 2004 bis Juni 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung des Automobilzulieferers Hella GmbH & Co. KGaA. Von 1995 bis 2004 war der promovierte Maschinenbauingenieur für die Unternehmensberatung McKinsey & Company tätig, davon die letzten vier Jahre als Partner. Breidenbach hält ein Aufsichtsratsmandat der Dürr AG und ist Mitglied im Beirat der Brose Fahrzeugteile SE & Co. sowie im Board of Directors der Kongsberg Gruppen ASA.

Rolf Breidenbach wird neues Aufsichtsratsmitglied von ZF. (Foto: ZF)

Mit Ablauf der ordentlichen ZF-Hauptversammlung 2023 enden auf deren eigenen Wunsch die Aufsichtsratsmandate von Dagmar Steinert, Jürgen Otto und Mohsen Sohi. „Sie haben mit ihrer sehr engagierten und erfolgreichen Arbeit dazu beigetragen, ZF in einem in den vergangenen Jahren äußerst herausfordernden Marktumfeld und in einer anspruchsvollen Phase der Transformation weiter voranzubringen“, konstatiert ZF-Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Hiesinger. Seinem Dank schließt sich auch OB Brand für die Eigentümervertreter an.