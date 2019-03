„Aufregende Werke sind zum Vorschein gekommen“

Mit dem Klarinettisten Andreas Ottensamer hat das Stadtorchester Friedrichshafen einen außergewöhnlichen Solisten für das Classic-Winds-Konzert am Samstag, 23. März, ab 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus engagiert. Er wurde 1989 als Sohn einer angesehenen, österreichisch-ungarischen Musikerfamilie in Wien geboren. Seit 2011 ist er Soloklarinettist bei den Berliner Philharmonikern und reist als Solist um die ganze Welt. Zusammen mit dem Stadtorchester kommen zwei gegensätzliche Werke zur Aufführung: Das originale „II Concerto“ für Klarinette und Blasorchester von Oscar Navarro und eine Bearbeitung des „Clarinet Concerto“ von Arite Shaw. Gerd Kurat sprach mit ihm über die Vorbereitung.

Als Soloklarinettist der Berliner Philharmoniker und gefragter Solist mit bedeutenden Sinfonieorchestern und Dirigenten reisen Sie um die ganzen Welt: Wie kommt es zum Ausflug nach Friedrichshafen zum Stadtorchester?

Nun das Konzert wurde angefragt, und ich dachte mir, warum nicht. Es ist ein bisschen eine andere Aufgabe als ich sie normalerweise kenne. Bei der Durchsicht sind zwei aufregende Werke zum Vorschein gekommen, und so freue ich mich darauf, dies zu machen.

Haben Sie die Klarinettenkonzerte von Navarro und Shaw schon einmal aufgeführt?

Das Shaw-Konzert habe ich schon in der ursprünglichen Besetzung mit Streichern und Bläsern aufgeführt. Das Konzert von Navarro ist neu für mich.

Wie würden Sie die Anforderungen an den jeweiligen Solopart beschreiben?

Für mich ist wichtig, die unterschiedlichen Charaktere herauszufiltern. Es sind beides sehr spielfreudige Werke und fürs Publikum interessante und mitreißende Stücke. Das eine liegt ganz klar im Jazz, was wunderbar für die Klarinette passt. Man kann mit dem Timbre und den Farben des Instruments spielen. Das Navarro-Konzert erinnert mich ein bisschen an Filmmusik. Beide Werke sind sehr virtuos. Besonders beim Shaw-Konzert gilt es, mit den Glissandi, dem Vibrato und den besonderen Spieltechniken einen persönlichen Ausdruck zu formen.

Orchestermusiker – Solist – Duo- Kammermusikpartner in verschiedenen Besetzungen. In welcher Rolle fühlen Sie sich am wohlsten?

In allen! Wenn ich mich wo nicht mehr wohlfühlen würde, würde ich es nicht mehr machen. Solange ich da sitze und es macht mir Spaß, mache ich es auch.

Die Kritiker loben Ihren warmen, sehr an die menschliche Stimme erinnernden Ton – Sie haben als einziger Klarinettist einen exklusiven Plattenvertrag und schon einige CDs veröffentlicht – sind überall gefragt. Wie motivieren sie sich immer wieder neu?

Die Motivation kommt durch die Sache an sich. Wenn man für ein Projekt brennt, ist die Motivation da. Wir machen ja unseren Job nicht als Angestellter für irgendjemand, sondern man macht alles für sich selbst beziehungsweise für die Musik, für das jeweilige Projekt. Sobald ich etwas anpacke, bin ich von der Natur der Sache motiviert.

Welche Ziele wollen Sie noch erreichen?

Immer wieder mit Freunden für Kammermusik zusammenzukommen, Arrangements selbst machen, kreative Projekte entwickeln.

Seit 2011 haben Sie Sir Simon Rattle als Chefdirigenten in Berlin erlebt – nun folgt Kirill Petrenko (der in Bregenz Mitte Mai die 8. Sinfonie von Mahler mit dem Sinfonieorchester Vorarlberg aufführt). Was faszinierte Sie bei Rattle – was erwarten Sie von Petrenko?

Rattle war die erste Bezugsperson für mich als Chef eines Orchesters. Es war für mich eine intensive, sehr schöne Zusammenarbeit. Er ist unglaublich professionell, immer top vorbereitet. Von Petrenko erhoffe ich mir, dass er zusammen mit dem Orchester noch ein höheres Level durch eine neue Flexibilität erreichen wird.