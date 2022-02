Aufgespießt: Warum nicht jeder Strafzettel sein muss – und Easy-Jet lieber redete

Verzichten müssen die Häfler bald wohl auf die Fernbus-Haltestelle am Stadtbahnhof. Das ist schon ein bisschen Wahnsinn: Da gibt es ein tolles Angebot, unter anderem eine Linie, die Friedrichshafen in absoluter Bestzeit – unter zweieinhalb Stunden – mit München verbindet. Das Ganze auch noch relativ preiswert und dazu einigermaßen umweltfreundlich.

Und das alles soll jetzt bald unnötig verkompliziert werden, indem der Fernbus-Halt an den Flughafen verlegt wird. Der Verkehr soll raus aus der Stadt – das ist ein gutes Argument von Stadtverwaltung und Landratsamt. Blöd nur, dass die meisten Fernbusfahrgäste dann zwecks Flexibilität mit dem Auto zum Flughafen fahren werden. Und das ist dann deutlich mehr Verkehr als die paar Busse am Tag.

Der katholische Frauenbund Friedrichshafen stellt sich hinter die 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche, die sich geoutet haben. Sie passen nicht in den Rahmen jenes Idealbilds der Sexualität, das der Vatikan immer noch vertritt. Zugleich lässt die katholische Kirche in sexuellen Belangen ihre Ideale immer wieder vermissen. Das zeigen nicht nur die Missbrauchsskandale, sondern auch die fehlende Bereitschaft, wirklich Konsequenzen daraus zu ziehen.

Noch immer sehen die Kirchenspitzen offenbar den Balken im eigenen Auge nicht. Deshalb ist es gut, dass nicht nur der Frauenbund, sondern auch Dekan Bernd Herbinger einen Aufbruch fordert. Es kann nicht sein, dass die sexuelle Orientierung zum Kriterium gemacht wird, ob ein Mensch Mitarbeiter der Kirche werden darf, während zugleich Sexualstraftäter im geistlichen Amt gedeckt werden – welcher sexuellen Orientierung sie auch immer sein mögen.

Neulich in der Stadt: Ein Auto steht auf einem ziemlich breiten und recht menschenleeren Bürgersteig. Ganz offenkundig wartet der Fahrer auf jemanden, der aus einer medizinischen Praxis kommt und nicht zu gut zu Fuß ist.

Den städtischen Parküberwachern ist das zumindest ein Foto wert. Ob ein Strafzettel gefolgt ist, das wissen wir nicht. Was wir aber zu wissen glauben: Wer die Menschen aus der Stadt drängt, der sorgt für tote Innenstädte. Und da ist es erstmal egal, ob die Leute mit zwei, vier, vielen Rädern oder zu Fuß unterwegs sind.

Was war denn nur wirklich los mit dem Easy-Jet, der eigentlich in Innsbruck hätte landen sollen? Es hätte uns schon interessiert, warum hunderte Rettungskräfte zum Flughafen eilen mussten. Die Fluggesellschaft aber hüllt sich in Schweigen. Kann man so machen. Sollte man aber nicht, wenn man verhindern will, dass Spekulationen ins Kraut schießen.

Dass Laufen gesund ist, das weiß jedes Kind. Folglich kümmert sich vorbildlich um unsere Gesundheit, wer für die aktuellen Absperrungen der verschiedenen Baumaßnahmen in der Friedrichstraße zuständig ist. Wer von der Fußgängerzone zum Bahnhof will, der muss erst auf die rechte Seite (ehemaliges Schuh-Trapp-Gebäude), dann wieder nach links wegen der Junker-Baustelle und dann wieder rüber zum Zug. Mindestens zweimal über die Ampel inklusive. Zumindest bei der neuen Baustelle gegenüber vom Metzquartier wäre doch ein schmaler Fußgängerstreifen drin, oder?

