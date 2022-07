Warum ZF-Rentner diese Woche schneller geladen waren als die neue E-Fähre

Frech, fies, fantasievoll, frontal – so sind die Spießgesellen, die Samstag für Samstag in der Kolumne „Aufgespießt“ zu Wort kommen. Alle Schienbeintritte sammeln wir unter www.schwaebische.de/aufgespießt

Drei Jahre lang keine Weihnachtsfeier für die ZF-Rentner? Das gibt böses Blut. Mal sehen, ob der Vorstoß des Betriebsrats, der eine eigene Feier für die Altvorderen auf die Beine stellen will, das letzte Wort in der Sache ist.

Spannend ist außerdem die Frage, was hinter der Entscheidung steckt. Dass sich der Konzern von seinen lokalen Wurzeln und der ausgeprägten Mitarbeiterorientierung gänzlich verabschieden will, das hoffen wir mal nicht. Wahrscheinlicher ist, dass die Zahlen derzeit alles andere als rosig sind. Man darf gespannt sein, was ZF-Chef Wolf-Henning Scheider zur Halbjahresbilanz zu verkünden hat.

Übrigens aufgepasst, Herr Scheider: Ab Januar 2023 sind Sie dann ja auch Rentner. Zumindest ZF-Rentner. Was der umtriebige Manager nach seinem Abschied vom Konzern vorhat, das würde sicher nicht nur die Spießgesellen brennend interessieren.

Dass Scheider danach als VfB-Präsident anheuert, das halten wir für eher unwahrscheinlich. Dass es einen guten Mann oder eine gute Frau an der Spitze des großen Vereins braucht, ist offensichtlich. Mal sehen, ob sich wer begeistern lässt – oder ob sich nicht doch noch ein VfBler für die Aufgabe erwärmt.

Begeistert waren wir diese Woche vom neuen Schiff der BSB: Das erste voll elektrisch betriebene auf dem Bodensee wurde in Friedrichshafen zu Wasser gelassen. Immerhin 300 Leute kann es transportieren, es schippert jetzt erst einmal zwischen Uhldingen und der Mainau hin und her. 30 000 Liter Diesel werden pro Jahr gespart, sehr gut.

Auch im Schiffsbereich ist die neue E-Technik noch in der Entwicklung. Das vorläufig „MS Artemis“ genannte Wasserfahrzeug hat nur 150 KW, also so um die 200 PS. Mit 15 KM/H ist es auch ein wenig langsam unterwegs, aber dafür schwebt es elegant ohne Motorgeräusche über den See. Wie einst die Fischerin vom Bodensee: Ein weißer Schwan ziehet den Kahn ...

Das ist ein starkes Stück: Ein Unbekannter bohrt mehrere Hochstammbäume eines Landwirts an. Doch wer auch immer auf diese Weise marodiert, begeht laut Auskunft aus dem Landratsamt nicht einmal eine Ordnungswidrigkeit. Die Löcher in den Bäumen finden ihre Entsprechung in einem Loch in der Rechtslage.

Die Bäume jedenfalls sind eingegangen, vielleicht auch, weil, wie der Landwirt vermutet, in die Löcher Glyphosat gefüllt wurde? Nein, daran kann es nicht gelegen haben. Glyphosat ist ja so harmlos, dass selbst Bienen darin baden könnten. Hat jedenfalls der Ex-Bundestagsabgeordnete Lother Riebsamen (CDU) 2021 behauptet.