Aufgespießt: Von einem richtigen Schulstandort und einem falschen Bierfass

Das Seehasenfest ist schön, sorgt aber bei Flixbus-Fahrern für Chaos. Sie irrten am Donnerstag teils chaotisch umher, weil sie die vom Stadtbahnhof an den Flughafen verlegte Haltestelle nicht fanden.

Die ist kaum ausgeschildert, und die Zufahrt für Busse ist obendrein zu eng. Da behält ein altes Sprichwort recht: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. In diesem Fall gespickt mit Schimpfwörtern.

Mit einem Vortrag stellte Landschaftsarchitektin Elke Ukas klar: Kaltluftschneisen sind wichtig. Man kann sie nicht verlegen. Soll heißen: Wenn sie zugebaut werden, sind sie weg. Ob das beim Gemeinderat auf fruchtbaren Boden fällt?

Der stimmt demnächst darüber ab, wo eine neue Albert-Merglen-Schule gebaut werden soll: an ihrem jetzigen Standort oder auf fruchtbarem Ackerland am Hauptfriedhof.

Wird der zweiten Variante der Vorzug gegeben – danach sehen die Mehrheitsverhältnisse aus – dann wird der Kaltluftschneise beim Friedhof ein Riegel vorgeschoben. Freilich kann man das mit dem Kindeswohl rechtfertigen.

Ein Neubau im Grünen, für den viel Grün vernichtet wird, liegt sicher hübscher. Man darf aber bezweifeln, dass das Kindeswohl gefährdet wäre, wenn die Schule bleibt, wo sie ist. Nur dann bliebe die Kaltluftschneise erhalten, ohne die es in der Stadt heißer wird.

Am heutigen Samstag findet im Häfler VfB-Stadion das Testspiel des VfB Stuttgart gegen den englischen FC Brentford statt. Fußballfans sind begeistert. Was die Freude aber trübt: Das Spiel konkurriert mit dem Seehasenfest und droht, den Kürzeren zu ziehen.

Dabei kostet der Eintritt nur 10 Euro. Die Spießgesellen schlagen vor: Häfler, geht um 15 Uhr zum Fußballspiel, danach zum Seehasenfest. Schon, weil halbleere Ränge nicht gut aussehen, wenn Sky Sport News das Spiel live überträgt.

Apropos Seehasenfest: Beim Antrommeln am Donnerstag durfte das Häfler Heimatlied natürlich nicht fehlen. Eine Dame stach dabei nicht nur als ausgesprochen textsicher hervor, sondern auch als besonders clever.

Die Frau hatte nämlich das „Übrigens“ aus ihrer „Schwäbischen Zeitung“ ausgeschnitten, in dem der Text abgedruckt war. Die Spießgesellen wollen ja nicht angeben – oder doch. Weil es halt einfach so ist: SZ-Leser wissen mehr!

Kommen wir zum Fassanstich. Drei Bürgermeister waren aktiv, aber da hat noch einer „mitgearbeitet“. Kai Nopper, zusammen mit Christine Waggershauser Teil des Präsidenten-Duos. Er hat auch angestochen. Aber gilt das? Es war nur ein Kunststoff-Fass. Das geht nächstes Mal bestimmt besser, dann klappt das auch mit dem Foto.

Und wenn wir schon beim Seehasenfest und der „Schwäbischen“ sind: War das schön, beim SZ-Frühschoppen am Seehasenfreitag endlich wieder Menschen live und in Farbe zu erleben, mit denen die Spießgesellen in den vergangenen zweieinhalb Jahren fast ausschließlich am Telefon Kontakt hatten. Und weil wir nicht immer nur zustechen, kommt jetzt ein Kompliment: Wir haben uns alle echt gut gehalten!