Aufgespießt: Irgendwas läuft gerade nicht rund in dieser Stadt

Frech, fies, fantasievoll, frontal – so sind die Spießgesellen, die Samstag für Samstag in der Kolumne „Aufgespießt“ zu Wort kommen. Alle Schienbeintritte sammeln wir unter www.schwaebische.de/aufgespießt

Überall anders möglich, nicht aber in Friedrichshafen. Die Stadt tut gerade alles, um die Attraktivität nicht zu erhöhen. Veranstaltungen in der Innenstadt scheinen undenkbar. Der Streetfood-Markt, in Weingarten mitten in der Stadt, muss hier auf einen staubigen Parkplatz ausweichen. Darüber hinaus fragen sich die Spießgesellen, woher der Sinneswandel bezüglich der Flixbushaltestelle kommt, wann die Stadt versteht, wie wichtig Kaltluftzonen sind und was da am Fischbacher Ufer los ist. Ein schönes Wochenende.

Vielleicht einfach mal machen

Was ist los in Friedrichshafen? Die einen sagen „eine ganze Menge“, andere haben da so ihre Zweifel. In vielen anderen Städten finden Konzerte und Open-Air-Festivals statt, selbst mitten in der Stadt. In Friedrichshafen geht das nicht. Zwei Menschen, dem Vernehmen nach Mutter und Sohn, wehrten sich gegen das Open Air beim GZH unter Androhung einer Klage, die Stadt zuckte zusammen und zog zurück. Das ist bereits Geschichte. Doch wurde daraus gelernt? Wie lässt sich das Problem lösen? Vielleicht einfach mal machen.

Auch der Streetfood-Markt auf dem Parkplatz an der B 31 findet nicht am Ufer statt, sondern erneut auf dem staubigen schattenfreien Parkplatz mit idyllischem Blick auf die Bundesstraße. Wie war das noch? „Friedrichshafen – Seeblick mit Weitsicht“ lautete einst das Motto. Warum findet der Streetfood-Markt nicht an der Uferpromenade statt? Das ist eine Veranstaltung, die die Attraktivität der Innenstadt erheblich steigern könnte. Irgendwer hat da irgendetwas nicht verstanden.

Erst Flughafen und jetzt doch Stadtbahnhof

Und wenn es um das Verständnis geht, das aufgebracht werden muss, wenn es um Planung und Umsetzung geht, dann geht das den Spießgesellen auch in anderer Hinsicht langsam verloren. Erst sollte die Haltestelle des Flixbusses an den Flughafen verlegt werden.

Würde Sinn machen, wenn in diesem Zuge auch die anderen Busse von der Friedrichstraße verschwinden würden, damit dort mit Verkehrsberuhigung und Sanierung die Zeit nach dem Provisorium, das bald auf dieser Straße eingerichtet werden soll, besser vonstatten gehen könnte. Das aber ist erst einmal nicht vorgesehen.

Plötzlich darf auch der Flixbus weiter vom Bahnhofvorplatz abfahren. Da die Spießgesellen nicht nur Fragen stellen wollen, sagen wir einfach mal: Da muss etwas Großes dahinter stecken, anders können wir den Sinneswandel nicht erklären.

Ähnlicher Sinneswandel auch bei Albert-Merglen-Schule?

Auf einen solchen Sinneswandel hoffen die Spießgesellen auch bei der Frage nach dem Standort für die neue Albert-Merglen-Schule. Offenbar reichten die Argumente von Netzwerk und Grünen in den Ratsgremien bislang nicht, einen Neubau – wie von den Architekten ohne weiteres für möglich gehalten – an Ort und Stelle zu errichten.

Stattdessen will die Stadt noch immer die grüne Wiese damit bebauen. Und damit eine Kaltluftschneise zerstören. Wir sind gespannt, wie sich dieses Thema entwickelt. Und wir können nicht ganz glauben, dass die Verwaltung derart ignorant wichtigen ökologischen Argumenten gegenüber ist.

Direktes Gespräch hätte wohl manche Mühen und Kosten erspart

Ein ähnliches Thema ist das Hotel „Das Zeppelin“ am Fischbacher Ufer, das jetzt nach einigen Kompromissen weitergebaut werden darf. Angesichts der entstandenen Kosten fragen sich die Spießgesellen, warum die Verantwortlichen nicht direkt das Gespräch mit den Umweltverbänden, hier dem BUND, gesucht haben. Da hätte bestimmt einiges an Theater vermieden werden können.

Allerdings fragen wir uns auch, ob die hiesige Bevölkerung tatsächlich nicht sensibel genug für Schutzzonen ist, dass diese im Winter geschlossen werden müssen. Zieht Zäune und sperrt die Menschen aus? In Österreich ist das Bodenseeufer zu großen Teilen Naturschutzgebiet. Da darf man aber zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs sein. Denkwürdig, oder?