Entschiedene Landrats-Wahl, Albert-Merglen-Schule und ewiges Provisorium in Langenargen

Der neue Landrat des Bodenseekreises heißt Luca Wilhelm Prayon – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Zumindest fast. Offiziell gewählt wird erst am 14. Februar, andere Bewerber gibt es aber nicht. Eigentlich schade. So überraschend kommt es nicht. Wenn die beiden größten Kreistagsfraktionen sich im Vorfeld einig sind, wen sie unterstützen, wird sich jeder potenzielle Herausforderer seine Bewerbung zweimal überlegen. Wir haben’s ja schon das eine oder andere Mal angedeutet: In anderen Bundesländern wird der Landrat oder die Landrätin direkt vom Volk gewählt.

Was übrigens nicht heißen soll, dass Luca Wilhelm Prayon nicht auch in diesem Fall gute Chancen hätte, gewählt zu werden. Dass er sich gegen Mitbewerber durchsetzen kann, hat er ja bei der Bürgermeisterwahl in Remchingen mit durchaus beeindruckendem Ergebnis bewiesen. Dass wir ihn an dieser Stelle vor einer Woche leicht dafür gerüffelt haben, dass er nicht mit der Presse reden wollte, müssen wir heute übrigens ein bisschen relativieren. Unsere Versuche der Kontaktaufnahme per Mail sollen im Spam-Ordner gelandet und zunächst unentdeckt geblieben sein.

Momentan sieht es sehr danach aus, als würde der Neubau der Albert-Merglen-Schule am alten Standort in der Heinrich-Heine-Straße entstehen. Und zwar ohne dass es dafür erst einen Bürgerentscheid geben muss. Dass die meisten Räte einen direkten Gemeinderatsbeschluss für den alten Standort bevorzugen, erscheint sinnvoll. Immerhin spart es Zeit und Geld. Auf der anderen Seite wäre es aber durchaus spannend, den demokratischen Prozess bis zum Ende laufen zu lassen.

Was würde etwa passieren, wenn es zwar eine Mehrheit gibt – aber das Quorum von mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten nicht zusammenkommt? Da könnten auch im Rathaus einige ins Schwitzen geraten. Vor allem wenn wir uns daran erinnern, dass die Verwaltung zunächst für den Neubau am Friedhof war, dann aber die Meinung änderte.

Ziemlich gut angekommen ist in Langenargen die Idee, den Noli-Platz mit einer Bar zu beleben. Drei Sommer lang ist das Konzept voll aufgegangen, drei Sommer lang allerdings als Provisorium. Und 2023 soll’s nun tatsächlich nochmal ein Provisorium geben, weil die Gemeinde immer noch keinen konkreten Plan für eine Dauerlösung hat.

Einen Pächter hat sie allerdings auch nicht mehr. Nach dreimal Provisorium hatten die bisherigen Betreiber genug von Provisorium. Wir sind gespannt, ob die Gemeinde bis zum Saisonbeginn noch jemanden findet. Und noch viel mehr, ob’s dann 2024 das Provisorium 5.0 gibt.

So lange wollen wir hingegen nicht warten, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine gute Zeit zu wünschen. Jetzt, nur noch ein Wochenende vor dem Weihnachtsfest, könnten die Nachrichten wieder positiver werden, und wir nehmen den Wunsch einer Leserin gerne auf, auch schöne und erfreuliche Geschichten zu erzählen.

Ein glückliches Wochenende wünschen die Spießgesellen