Aufgeflogen: Frauen wollen Kleidung in Kinderwagen aus Geschäft stehlen

Mehrere junge Frauen haben am Dienstag versucht, Kleidung in einem Geschäft am Buchhornplatz in Friedrichshafen zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Tatverdächtigen dazu zwei Kinderwagen benutzt.

Demnach verstauten sie Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro in den Wagen und wollten den Laden verlassen, ohne zu bezahlen. Damit lösten sie allerdings den Diebstahlalarm aus.

Mitarbeiter kann nur zwei Tatverdächtige stoppen

„Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und konnte die beiden Frauen mit den Kinderwagen festhalten“, sagt Simon Göppert, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. Die restlichen Tatverdächtigen – vermutlich waren es vier weitere, aber ganz sicher konnte es der Zeuge laut Göppert nicht sagen – sind entkommen.

Die Gruppe hatte bei ihrem Diebeszug durch den Laden auch Kinder dabei, sagt der Polizeisprecher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Frauen zu finden.