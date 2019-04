AufgedrENGt Folge 4 mit Sander Frank von Fridays For Future: Planet retten oder Schule schwänzen?

Von Deutsche Presse-Agentur

Wer abends tankt und vorher das Internet zu Hilfe zieht, kann einem Bericht zufolge viel Geld sparen. Denn die Spritpreise an deutschen Zapfsäulen sind weiterhin hohen Schwankungen unterworfen - innerhalb einer Stadt unterschieden sie sich an einem Tag um bis zu 20 Cent pro Liter, heißt es in dem am Freitag publizierten Bericht der „Markttransparenzstelle“ zu Tankpreisen 2018.

Die Stelle ist eine Einrichtung des Bundeskartellamts in Bonn.