Mit leichten Verletzungen ist eine 43-Jährige am Montag gegen 16.10 Uhr nach einem Unfall in der Manzeller Straße in Friedrichshafen im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Fahrer eines Linienbusses war laut Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm haltenden Bus aufgefahren. Die Frau, die als Fahrgast mitfuhr, stieß mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe des Omnibusses. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.