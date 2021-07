Auffahrunfall in Meistershofener Straße in Friedrichshafen

Rund 6000 Euro Sachschaden ist am Donnerstag gegen 10.15 Uhr in der Meistershofener Straße in Friedrichshafen bei einem Verkehrsunfall entstanden. Ein 31-jähriger VW-Fahrer hatte laut Polizei zu spät erkannt, dass die vor ihm fahrende 60-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr auf deren Opel auf. Während der Schaden am Opel auf etwa 2000 Euro beziffert wird, fällt dieser am Auto des Unfallverursachers höher aus. Verletzt wurde niemand.