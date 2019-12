Auffällig viele Suizide im Allgäu und am Bodensee: Mythos oder Wahrheit?

Von Claus Wolber

Methusalix lebt, und das nicht nur irgendwo im Norden Galliens, in jenem Dorf, das seit Asterix und Obelix weltberühmt ist. Dass Fremde in sein Dorf kommen, mag er gar nicht. „Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber diese Fremden da sind nicht von hier“, bruddelt er. Methusalix lebt auch in Deutschland. Man erkennt ihn an seiner Glatze und den Springerstiefeln oder an seiner Krawatte mit den Hundemotiven. Und er gilt im Ausland als der hässliche Deutsche, dem man nicht begegnen will.