Aufbruchstimmung bei den Fußballern des TSV Fischbach

Die Fußballabteilung des TSV Fischbach hat auf ihrer Hauptversammlung die Weichen in Richtung Aufbruch gestellt. Nach sportlich doch recht mageren Jahren, mit dem absoluten Tiefpunkt in der letzten Saison, als man nach der Vorrunde ohne Sieg und mit nur sechs Punkten ziemlich abgeschlagen auf dem vorletzten Platz landete, war man sich einig, dass eine Neuorientierung vonnöten sei. Nur der corona-bedingte Abbruch der Saison bewahrte den TSV, der mit dem SC Schnetzenhausen eine Spielgemeinschaft bildet, vor dem Abstieg, erklärt der TSV Fischbach.

Bei den von Walter Stehle geleiteten Wahlen wurde Marijan Kosel zum neuen Abteilungsleiter der Westend-Kicker gewählt, sein Stellvertreter wird der bisherige Amtsinhaber Andreas Zimmer. Weiterhin wurden Hans-Jürgen Pfister zum Jugendleiter sowie Hermann Bausinger, Erich Bubeck und Klaus Eichhorn als Beisitzer neu in den Ausschuss gewählt.

Kassier Tim Mayer und Beisitzer Marcel Speth wurden wiedergewählt. Alle Entlastungen und Wahlen waren einstimmig. Den Ausschuss komplettieren der Jugendkassier Raphael Weber, Schriftführer Jonas Eichhorn, Beisitzer Hans-Dieter Mayer und Kilian Waldvogel, der sein Amt aufgrund seines Wechsels zum SV Kehlen jedoch ruhen lässt.

Der scheidende Abteilungsleiter Andreas Zimmer bedankte sich bei seinen Mitgliedern und vor allem dem Ausschuss für die jahrelange Unterstützung, mahnte aber nochmals an, dass sich für ein intaktes Vereinsleben jedes Mitglied einbringen muss, um künftig wieder erfolgreicher zu sein, heißt es in der Mitteilung. Als Highlight konnte er der Versammlung mitteilen, dass die Ergebnisse im Albert-Müller-Stadion künftig auf einer neuen Anzeigetafel präsentiert werden.

Die Kassenberichte der beiden Kassierer Tim Mayer und Raphael Weber verdeutlichten, dass die Verantwortlichen gut gewirtschaftet haben und der TSV über eine solide Finanzlage verfügt. Die erste Vorsitzende Ute Köhler bescheinigte beiden Kassierern eine ordnungsgemäße Kassenprüfung.

In seiner Antrittsrede kündigte Marijan Kosel an, dass man den Schwerpunkt ganz klar bei der Jugendarbeit setzen wolle. Ziel müsse es für den TSV beziehungsweise die SGM sein, insgesamt wieder attraktiver zu werden. „Wir müssen es wieder schaffen, dass der TSV eine begehrte Adresse für Jugendliche und aktive Spieler wird. Und wir müssen für unsere Zuschauer, für die Öffentlichkeit und nicht zuletzt auch für Sponsoren wieder attraktiver werden.“ Einen besonderen Dank richtete er an seinen Vorgänger für sein außerordentliches Engagement und für die Bereitschaft, mit seinem Wissen und seiner Erfahrung dem Verein auch künftig zur Seite zu stehen, heißt es in der Mitteilung.

Ein wenig nostalgisch wurde es, als der frisch gewählte Abteilungsleiter als erste Amtshandlung das Vergnügen hatte, Milan Savic und Helge Körber in Abwesenheit für die 50-jährige TSV-Mitgliedschaft zu ehren, erklärt der TSV Fischbach in der Mitteilung. Die hiermit verbundene Ehrenmitgliedschaft konnte er zusammen mit Albert Sulger verleihen und übergab ihm die goldene Ehrennadel des TSV samt Urkunde.