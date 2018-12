Friedrichshafen - Menschen aus rund 120 Nationen leben laut aktueller Statistik in Friedrichshafen und tragen zur kulturellen Vielfalt in der Stadt bei. Viele von ihnen sind längst am Bodensee zu Hause und identifizieren sich mit ihrer neuen Heimatstadt. In der Serie „Häfler aus aller Welt“ stellen wir Frauen und Männer vor, die uns an ihrem Lebensweg teilhaben lassen und erzählen, warum sie sich im Hafen so wohlfühlen. Heute: eine Familie aus dem Land der aufgehenden Sonne, die ihr neues Leben in jeder Hinsicht genießt.

Hätten Sie’s gewusst? In Yokohama ist im Jahr 2002 das Finale der Fußballweltmeisterschaft zwischen Brasilien und Deutschland ausgetragen worden. Erstaunlicher ist allerdings, dass die heutige Handelsmetropole mit 3,7 Millionen Einwohnern vor 160 Jahren noch ein kleines Fischerdorf mit rund 100 Häusern war.

Norihiko und Futaba Usui und ihre beiden Kinder Koki und Hana kommen aus Yokohama – der Stadt, die südlich von Tokio liegt. „Im Vergleich kommt uns Friedrichshafen auch wie ein kleines, aber liebenswertes Dorf vor“, sagen sie. „Vielleicht gefällt es uns gerade deshalb hier so gut.“

In ruhiger und doch stadtnaher Lage zu wohnen ist für die vierköpfige japanische Familie eine ganz neue Erfahrung. In Europa zu arbeiten, das war für den Software-Ingenieur und die Human-Ressource-Managerin schon lange ein Traum. „Deutschland war unsere erste Wahl“, sagt Norihiko Usui.

Wahlwohnort Friedrichshafen

Vor zwei Jahren war es dann soweit. Der heute 46-Jährige nahm eine Stelle bei Continental in Lindau an. Beim Wohnort entschied sich Familie Usui dennoch für Friedrichshafen. „Das war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass unsere Kinder hier die Swiss International School besuchen können“, betont Futaba Usui. Das neue Umfeld tut der ganzen Familie gut. Daran lassen der 13-jährige Koki und seine vier Jahre jüngere Schwester Hana keinen Zweifel.

„Wir haben hier viele Freunde gefunden“, bestätigen die beiden einhellig und freuen sich darüber, dass auch in Sachen Freizeitgestaltung keine Wünsche offenbleiben. Hana spielt Tennis beim VfB und nimmt Geigenunterricht in der Musikschule Friedrichshafen. Koki ist leidenschaftlicher Fußballer, trainiert zweimal wöchentlich und ist stolz darauf, seit der neuen Saison mit der C2-Mannschaft des VfB in der Bezirksliga spielen zu dürfen.

Auch wenn der Sommer 2018 in Deutschland viele Hitzerekorde gebrochen hat. „In Japan ist es viel heißer. 35 bis 40 Grad sind dort an der Tagesordnung. Vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit ist schwer auszuhalten“, sind sich die Familienmitglieder einig.

Radfahren ist lebensgefährlich

„Das Klima am Bodensee ist viel angenehmer“, sagt Norihiko Usui. „Und die Verkehrssituation ist viel entspannter. In einer japanischen Großstadt Fahrrad zu fahren, ist lebensgefährlich, dort gibt es in der Regel auch keine Radwege. In Friedrichshafen aber ist es ein Genuss, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.“ Idyllisch zu wohnen, sich über die eigene Terrasse und den kleinen Garten zu freuen, die Nähe zum See, zur Arbeit und zur Schule – auch diese Vorzüge tragen dazu bei, dass Familie Usui mit ihrer aktuellen Lebenssituation mehr als zufrieden ist.

„Hier ist es schöner als in Japan. Es gibt viel mehr Platz. In Friedrichshafen gibt es sogar ein Schloss und die vielen Kirchen gefallen mir auch sehr gut“, lobt Hana. „Und es ist klasse, dass wir auch einige japanische Familien kennengelernt haben, mit denen wir uns immer wieder mal treffen können“, ergänzt ihre Mutter.

Ihre ersten Deutschkurse haben sie bereits abgeschlossen. Dass sie sich mit der neuen Sprache trotzdem schwertun, das räumen die Eltern gerne ein. Erwartungsgemäß haben Koki und Hana damit allerdings gar kein Problem.

Ein Abstecher nach Venedig, Pisa oder Mailand ist mit dem Auto und ohne Flugzeug möglich, auch mal ein längeres Wochenende in Österreich oder der Schweiz. Natürlich haben die Usuis auch Neuschwanstein schon gesehen. „Wir machen gerne Ausflüge, um möglichst viel Neues kennenzulernen“, erzählt der Familienvater sichtlich zufrieden.

Auch wenn’s ums Kochen geht, wagt sich die Familie mit großer Freude auf zu neuen Ufern. „An Maultaschen habe ich mich bisher allerdings noch nicht herangetraut“, sagt Futaba Usui schmunzelnd. „Das habe ich mir aber als nächstes Ziel gesetzt.“