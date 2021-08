Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr erhielten am Freitag, den 23.07.2021, 28 Schülerinnen und Schüler der zweijährigen zur Fachschulreife führenden Berufsfachschule ihre hart erarbeiteten Abschlüsse. Denn insbesondere in den letzten zwei Jahren – bedingt durch die weltweite Coronapandemie und die damit einhergegangenen Schwierigkeiten – mussten unsere Schüler*innen umso mehr Schlüsselqualifikationen wie Teamarbeit, gute Organisation und Orientierung auf unbekanntem Online Terrain, Selbstmotivation oder Durchhaltevermögen zum Teil über lange Strecken im Selbststudium erwerben. Umso erfreulicher ist es, dass auch in diesem Jahr Preise für überdurchschnittliche Leistungen vergeben werden konnten. Die Schüler*innen können und sollten Stolz auf sich sein, denn wie schon einst Malcolm X sagte: „Die Zukunft gehört denen, die sich heute auf sie vorbereiten.“ Unsere Schüler*innen sind vorbereitet. Die Schlüssel für die Zukunft haben sie. Auf zu neuen Ufern!

Die Absolventen:

2BFH2: Dina Alshatwey, Timo-Elia Bährle, Sabine Benno, Michelle Blaser, Duygu Coskun, Niklas Hageleit, Adriana Ilak, Moritz Jakob, Luca Karstens, Leonie Krause, Louis Lindinger, Arezo Nabizadeh, Sarah Schiemer, Lena Staudacher, Zoe Alexandra Vogel.

2BFP2: Theresa Alber, Svetla Ivanova, Erik Lehmann, Finn Leichtle, Marielle Lieber, Bianca Mack, Lorena Ndoj, Emilia Roll, Larissa Saß, Emily Stremel, Joshua Uhl, Jenny Wolf, Melat Yohannes.

Preise: Theresa Alber, Marielle Lieber. Belobigung: Finn Leichtle.