Auf Weltreise in Deutschland mit dem Rad von Norwegen nach Kamerun

Mit dem Fahrrad in Norwegen starten, gemütlich durch Ägypten, Texas und Amerika fahren und am Ende in Kamerun landen – unmöglich, denkt sich da so mancher. Ist es aber nicht, wie der Häfler Franz Josef Hagel beweist. Er hat eine Route ausgearbeitet, mit der Weltenbummler in kürzester Zeit auch noch nach Grönland und Kalifornien kommen.

Hauptsächlich befinden sich die Touristen dann in der Gegend um Hamburg, Bremen und Hannover. Los geht es in Lastrup, im Ortsteil Norwegen. Von dort aus sind es nur 46 Kilometer bis nach Ägypten in Neuenkirchen, und etwas weiter südlich liegt Texas in der Gemeinde Boffzen. Über das 540 Kilometer entfernte Amerika in Garrel kommen die Radler in die Türkei nach Wiesmoor. Fast neben der Türkei liegt Rußland in Friedeburg. Von dort geht es knapp 200 Kilometer weiter durch Grönland, das in Sommerland liegt. Nach einer kurzen Pause führt die Route nach England in Nordstrand. Jetzt können Radler nach Schweden in Mohrkirch oder nach Sibirien in Brodersby. Wem das allerdings zu kalt klingt, der kann nach Schönberg, dort liegen nämlich Kalifornien und Brasilien direkt nebeneinander. Ende der 1458 Kilometer langen Tour ist in Kamerun in Göhrde.

Wie es hinter Ulm aussieht

Franz Josef Hagel war selbst schon in Russland und Amerika. Auf die „Weltreise in Deutschland“ sei er gekommen, weil er sich für alles interessiere, außer für Chemie. „Ich bin interessiert an Dingen, die nicht offensichtlich sind“, erzählt er. Deshalb habe er eine Liste mit über 20000 Stichworten zu Artikeln aus Wikipedia, die er alle irgendwann anklicken und lesen wolle. Auf dieselbe Art und Weise kam er auf die Idee der Weltreise. „Ich war mal im Urlaub in Brasilien und Kalifornien, in der Nähe von Kiel. Irgendwann ist mir das wieder eingefallen, und ich habe bewusst nach Orten mit Ländernamen aus der ganzen Welt gesucht.“ Mit Hilfe von Google gehe das heutzutage ja recht einfach.

Ein bisschen schiebt er das Interesse für andere Orte und Reisemöglichkeiten auf seinen früheren Beruf: Franz Josef Hagel war Lokführer. „Wir sind damals von Friedrichshafen nur bis Singen, Ulm oder Lindau gefahren. Irgendwann hat man sich dann gefragt, wie es wohl hinter Ulm aussieht?“ So sei es jetzt auch mit der Fahrradtour. Jeder wolle doch wissen, wie es in Amerika, Russland und Sibirien aussehe. Und wenn das sogar innerhalb von ein paar Tagen möglich sei, umso besser.