Den typischen ZF-Azubi stellt man sich womöglich als Einser-Schüler mit glattem Lebenslauf und klarer Linie in der Lebensplanung vor. Bei Stefano Tasca aus Friedrichshafen ist es etwas anders, wie die ZF Friedrichshafen mitteilt. Das Beispiel des 26-jährigen Studienabbrechers, der am Standort Friedrichshafen gerade seine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker abgeschlossen hat, zeigt: Scheitern ist eine Chance – und eine fachlich fundierte Ausbildung ist eine gute Alternative zum Studium.

„Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mir und jedem Freund raten: ‚Mach’ ne Ausbildung!“. Doch bis zu dieser Erkenntnis brauchte Stefano Tasca ein paar Jahre und einige Windungen im Lebenslauf. Und außerdem schien das Studium ein hart erkämpfter Traum zu sein.

Nach einem Hauptschulabschluss hatte Tasca sich über ein Berufsvorbereitungsjahr, die Wirtschaftsschule und das zweijährige Berufskolleg die Fachhochschulreife erarbeitet. 2013 schrieb er sich als künftiger Wirtschaftsingenieur an der Hochschule Neu-Ulm ein. „Viele Gedanken über das Fach habe ich mir nicht gemacht, Studieren war in meinem Freundeskreis in,“ erzählt Tasca. Umso härter war das Erwachen aus dem Traum. Die kaufmännischen Fächer machten ihm zwar Spaß, umso schwerer fielen die technischen Aspekte des Studiums. Damit war er kein Einzelfall. „Unser Professor hatte uns in der ersten Vorlesung geraten, uns nicht an die Gesichter der Kommilitonen zu gewöhnen, weil 40 Prozent bald nicht mehr dabei sein würden“, erinnert er sich. Nach zwei Semestern musste eine Entscheidung her. Auf ein anderes Fach auszuweichen, nur um weiter Student zu sein, fand Tasca sinnlos. Sein Alternativplan: eigenes Geld verdienen und die technischen Defizite über eine Ausbildung ausgleichen. Er wollte zur ZF, wie sein heutiger Arbeitgeber schreibt.

Jungfachkraft in der Fertigung

Tasca bewarb sich als Zerspanungsmechaniker. „Die Fragen zu meinem Lebenslauf waren schon hart, ich musste meinen Meister davon überzeugen, dass ich die Ausbildung nicht auch abbreche“, sagt Tasca. Das gelang ihm, und das mulmige Gefühl, als 23-Jähriger neu anzufangen, wich dem Stolz auf eine neue Rolle. Als einer von drei „Senioren“ der insgesamt 88 Azubis im Jahrgang fühlte Tasca sich verantwortlich dafür, „die anderen mitzuziehen“. Jetzt hat er seinen Vertrag als Jungfachkraft in der Tasche und arbeitet in der Räderfertigung.

„Die Anzahl der Studienabbrecher, zum Beispiel auch in der Elektrotechnik, hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Eine Ausbildung ist hier oft eine attraktive Perspektive, sowohl finanziell als auch mit Blick auf die Karriereoptionen“, erklärt ZF-Ausbilderin Annette Leschinski. Wie seit Jahren üblich, hat der Konzern auch die aktuell 30 Absolventen übernommen, und auch in diesem Jahrgang gab es wieder herausragende Noten. Stefanie Scholz und Claudia Tinnefeld erhielten eine Belobigung für ihren IHK-Abschluss, Melanie Kleiner sogar einen IHK-Preis. Alle drei sind Industriekauffrauen mit Zusatzqualifikation Fremdsprachen.

Auch Stefano Tascas Weg geht weiter. Demnächst wird er an einer Fern-Universität ein Personalmanagement-Studium beginnen, ausdrücklich ermuntert von seinen Vorgesetzten. Denn mit seinem doppelten Blick kann er später an der Schnittstelle zwischen Personal und Fertigung arbeiten. Manch ein Freund beneidet ihn um diese Aussichten. Tasca bereut seine Entscheidung für die Ausbildung jedenfalls nicht. „Man wächst dadurch, wird reifer und hat später etwas in der Hand, auf das man immer zurückgreifen kann.“