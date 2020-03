Auf Spielplatz hinter der Kripo Drogen verkauft

Zwei Jugendliche sind am Mittwoch dabei beobachtet worden, wie sie auf einem Kinderspielplatz in der Schwabstraße hinter der Kriminalpolizeidirektion mutmaßlich mit Betäubungsmitteln handelten und anschließend auch Drogen konsumierten. Bei der Kontrolle der Halbwüchsigen durch Beamte der Kriminalpolizei wurden geringe Mengen Marihuana aufgefunden. Die Tatverdächtigen wurden laut Polizeibericht nach der Überprüfung an den Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Friedrichshafen übergeben, der die beiden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz anzeigt.