Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Eckenerstraße auf dem Parkplatz „Hinterer Hafen“ eine 21-Jährige und einen 20-Jährigen mit zahlreichen Kraftausdrücken beleidigt. Zunächst verwickelte er beide in ein Gespräch und wurde im Verlauf des Gesprächs immer aggressiver, bevor er die Heranwachsenden beleidigte, heißt es im Polizeibericht. Anschließend entfernte er sich in Richtung Romanshorner Platz.