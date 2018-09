Verkehrte Welt vor dem vierten Spieltag der 2. Kegel-Bundesliga Süd/West. Während Aufsteiger Sportfreunde Friedrichshafen gemeinsam mit dem Topfavoriten Unterharmersbach mit 6:0 Punkten an der Spitze steht, läuft es bei Schrezheim, einem weiteren Favoriten, nicht gut. Ein Sieg, zwei deutliche Auswärtsniederlagen sind bislang die Ausbeute von Fabian Lutz und Co. Am Samstag (12.30 Uhr) kommen die Sportfreunde nach Schrezheim. Das Team vom See kann die Partie ohne Druck angehen.

Klar ist aber auch, dass die Sportfreunde mindestens 3500 Punkte spielen müssen, um auswärts etwas zu holen. Beim einzigen Sieg setzte sich Schrezheim gegen die SG Wolfach-Oberwolfach mit 6:2 (3542:3512 Holz) durch. Für die Mannschaft aus Friedrichshafen heißt es, auf keiner Bahn locker zu lassen. „Wir müssen alle unser Maximum bringen, um in Schrezheim etwas zu holen“, sagt Zdravko Lotina. Die Bahnen seien nicht einfach, schwierig zu spielen.

Wieder mit dabei ist auch Tino Gutierrez, der zuletzt privat verhindert war. Das heißt, dass die Mannschaft vom Bodensee mit der besten Aufstellung in Schrezheim antreten kann. In der Vergangenheit (Verbandsliga) hatten die Sportfreunde immer das Nachsehen. Das soll sich am Samstag ändern.