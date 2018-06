Auf Richard Ringer warten dieses Jahr noch große Herausforderungen

Vor einer Woche hat Richard Ringer bei der Team-EM in Braunschweig die 3000 Meter gewonnen und ganz entscheidend zum deutschen Gesamtsieg beigetragen. Jetzt ist er Team-Europameister. Für den Kaderathleten des VfB LC Friedrichshafen war es der wichtigste Sieg seiner Karriere, herausgelaufen gegen die besten Mittel- und Langstreckler der großen europäischen Leichtathletiknationen. Im ZDF konnte man Ringers mutigen Lauf live verfolgen, nebst dem Sieger-Interview mit Norbert König. Der Weg zu seinem bisher größten internationalen Erfolg war lang – gepflastert mit vielen Siegen, Medaillen, intensivster Trainingsarbeit – und auch Enttäuschungen, wenn die Leitungsentwicklung nicht den Plänen entsprach. Weiterhin ist der VfB LC-Athlet auf Sponsorensuche.

Blut geleckt hatte Richard Ringer vor 15 Jahren als zehnjähriger Knirps bei seinem allerersten Wettkampf in Salem. „Ich bin über 800 Meter Dritter geworden und wurde zur Siegerehrung aufs Podest gerufen. Anschließend drängte ich meine Eltern, an Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen“, erinnert er sich. Fünf Jahre später gewann er als M15-Schüler beim Fischbacher Abendsportfest die 1500 Meter und wechselte anschließend vom TuS Meersburg zum VfB LC Friedrichshafen. Seitdem arbeitet er mit Trainer Eckhardt Sperlich zusammen, der ein Jahr vorher Ruben Schwarz zum U20-Europameister über 3000 Meter Hindernis geführt hatte. Die Erfolge gingen weiter. In der A- und B-Jugendklasse wurde er Deutscher Meister und nahm an U20-Junioren Europa- und Weltmeisterschaften teil. Schöne Erfolge setzte Ringer in der U23-Juniorenklasse im Crosslauf aber auch auf der Bahn. Nationale Titel gelangen, internationale Achtungserfolge ebenso – jedoch schrammte er noch an den begehrten Medaillen vorbei.

Ausrufezeichen gesetzt

Das sollte sich 2013 ändern, denn da stieß der mittlerweile dem Biotop der Juniorenklasse Entwachsene national an die Spitze vor und setzte auch international Ausrufezeichen. Es begann bereits im Februar mit einem Paukenschlag: Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften führte er den VfB LC Friedrichshafen über 3x1000 Meter (mit Maximilian Dersch und Martin Sperlich) zum überraschenden Titel und verteidigte als Schlussmann die Führung gegen wesentlich stärker eingeschätzte Athleten wie Sebastian Keiner (Erfurt) und Carsten Schlangen (Berlin). So ging es weiter: Sieg bei den Deutschen Cross-Meisterschaften, Bestzeit über 5000 Meter (13:27,29), Platz fünf bei der Team-EM über 3000 Meter, endlich Bronze bei der Universiade von Kazan über 5000 Meter und schließlich Platz sieben bei der Cross-EM in Belgrad. Das war die bisher beste Cross-Platzierung eines deutschen Athleten überhaupt.

Das Ziel für 2014 war klar: Qualifikation für die Leichtathletik Europameisterschaften von Zürich (12. bis 17 August), vom See aus fast ein Heimspiel. Im belgischen Oordegem (13:27,92) hat er diese Hürde locker genommen, spätestens mit dem Sieg in Braunschweig die letzten Zweifel ausgeräumt. Vor der EM wartet noch ein weiteres „Heimspiel“: deutsche Meisterschaften Ende Juli in Ulm. Es könnte der erste Männer-Titel für Richard Ringer über 5000 Meter werden.

Einer wird etwas dagegen haben: Der Tübinger Arne Gabius, der mit Ringer während der Team-EM in Braunschweig und bereits ein Jahr vorher in Gateshead das Hotelzimmer teilte. Gabius hat in Braunschweig die 5000 Meter gewonnen und zusammen mit Ringer und Benitz für ein neues „Deutsches Laufwunder“ gesorgt. Er strebt einen anderen Rekord an: Zum achten Mal in Folge bei einer DM die 5000 Meter gewinnen und damit den Rekord des legendären Harald Norpoth einstellen. Ringer könnte und möchte ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn er so abgebrüht agiert wie in Braunschweig, als er die Konkurrenten am ausgestreckten Arm „verhungern“ ließ, könnte es am Sonntag, 27. Juli, um 17.30 Uhr extrem spannend werden. Leichtathletikfans sollten sich diesen Showdown nicht entgehen lassen. „In Zürich will ich den Endlauf erreichen, je nach Rennverlauf ist vieles möglich, eine gute Platzierung oder sogar eine Medaille“, gibt er sich optimistisch.

Mit starken Zeiten auf den Strecken von 1500 bis 10000 Meter hält er sich Optionen bezüglich der Renngestaltung offen. Selbstverständlich denkt er bereits zwei Jahre weiter: an die Olympischen Spiele von Rio 2016. Ein Ziel, das jeder Sportler anstrebt, der es soweit gebracht hat, wie der 25-jährige Athlet, der dann im besten Läuferalter sein wird.

Richard Ringer hat nicht nur seine Sportkarriere zielgerichtet entwickelt, sonder auch sein BWL-Studium erfolgreich absolviert. Seit eineinhalb Jahren arbeitet er halbtags im Controlling des Diesel- und Gasturbinen-Hersteller Rolls-Royce Power Systems AG. „Ich bin dem Unternehmen dankbar, dass es mir die Möglichkeit gibt, Beruf und Leistungssport unter einen Hut zu bringen. Nur so kann ich meinen Spitzensport finanzieren, denn ich habe immer noch keinen Sponsor gefunden“, erklärt er.

Kaum zu glauben: Übertragen auf den Fußball – übrigens seiner zweiten großen Leidenschaft – wäre Ringer wohl Bundesligaspieler, Mitglied der Nationalmannschaft und alle Sorgen los. In der Leichtathletik ist die Situation anders: Nur sehr wenige Athleten können vom Sport leben, geschweige denn damit ihre spätere Existenz absichern. Richard Ringer kann derzeit mit seiner Halbtagsstelle nicht einmal eine eigene Wohnung finanzieren.