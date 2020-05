In der Ehlersstraße in Friedrichshafen ist es laut Polizeibericht am Montagabend gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants während einer Aussprache zu Unstimmigkeiten zwischen insgesamt fünf Personen gekommen, in deren Folge es nicht nur bei verbalen Auseinandersetzungen blieb.

Im Verlauf des Gesprächs ohrfeigte ein 42-Jähriger einen 28-Jährigen. Zudem führte ein 25-jähriger Mann im öffentlichen Raum eine geladene Schreckschusswaffe mit sich, ohne jedoch im Besitz der erforderlichen Erlaubnis zu sein.

Die Betroffenen werden nun entsprechend ihrer Beteiligung wegen Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz und das Infektionsschutzgesetz zur Anzeige gebracht.