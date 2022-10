Auf Lloret und Novalja folgt Prag: DJ aus dem Bodenseekreis legt bei Luna Festival auf

Luca Iannuzzi legt als DJ Luca Santiago an Halloween im Gerrix Club beim „XXL Halloween“ Event aufl. Tickets zu dem Event gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab 22 Uhr. Die Tickets kosten 15 Euro, inklusive Vorverkaufsgebühr.

Auflegen in Prag neben international bekannten DJs: Damit wird für Luca Iannuzzi aus Ettenkirch ein Traum wahr. Luca Iannuzzi, der unter dem DJ-Namen Luca Santiago bekannt ist, tritt am Freitag auf dem Luna Festival in Prag auf. Erwartet werden dort rund 10 000 Besucherinnen und Besucher. Das zweitägige Festival findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Es soll künftig im Jahresrhythmus, immer an Halloween, wiederholt werden.

Iannuzzi, der seit 2010 nebenberuflich als DJ tätig ist, hat das Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen besucht. Auf Oberstufenpartys begann seine Karriere als DJ, wie er erzählt. Und damit eine Leidenschaft, die ihn nicht mehr loslässt.

Tagsüber IT-Manager, nachts DJ

Über die Jahre hat er sich einen Namen in den Clubs der Region gemacht. Zunächst trat er im Club Metropol im Fallenbrunnen und im Lemon Beat Club in Markdorf auf. Inzwischen arbeitet der studierte Wirtschaftsinformatiker tagsüber als IT-Manager bei ZF, abends legt er derzeit jeweils zweimal im Monat in der Kantine in Ravensburg sowie im Gerrix Club in Friedrichshafen auf.

DJ Luca Santiago bei einem Auftritt im Gerrix Club in Friedrichshafen. (Foto: Luca Iannuzzi)

Die größten Events, auf denen denen der 33-Jährige bisher die Menge zum Tanzen gebracht hat, waren eine Woche in Lloret de Mar sowie ein Wochenende in Kroatien im Noa Beach Club am Zrce Beach in Novalja.

10 000 Besucher erwartet

Dass er nun auf dem Luna Festival in Prag auflegen darf, verdankt Iannuzzi einem Auftritt im Gerrix. Dort sei die Veranstalterin des Festivals auf ihn aufmerksam geworden, erzählt er. Laut Iannuzzi werden auf dem Luna Festival rund 10 000 Leute erwartet. Unter den DJs, die dort auftreten, ist auch DJ Quintino, der schon auf dem „Tomorrowland“ in Belgien – einem der weltweit größten Open-Air-Festivals für elektronische Tanzmusik – aufgelegt hat.

„Für mich ist das eine große Chance, mich international zu präsentieren“, sagt Iannuzzi. Er hoffe, durch das Luna Festival in Zukunft auf noch mehr Festivals spielen zu können, um in der internationalen Szene Fuß zu fassen. Sein großer Traum sei es, eines Tages selbst auf dem „Tomorrowland“ aufzulegen, verrät der DJ.

Von der Millionenmetropole auf die Schwäbische Alb

Viel Zeit, seinen Auftritt in Prag zu genießen, bleibt dem 33-Jährigen allerdings nicht. Von der Millionenmetropole Prag geht es am Samstag direkt ins beschauliche Balingen auf der Schwäbischen Alb. Dort legt er am Abend im Top 10 Club auf.

Obwohl Luca Iannuzzi nun auf einem großen Event spielt, schätzt er die Clubs auf der Alb und am Bodensee. „Die Clubs hier in der Region, wie das Gerrix in Friedrichshafen oder die Kantine in Ravensburg können mit den Clubs in der Großstadt und auch international mithalten“, zeigt er sich überzeugt.

Schwäbische.de verlost Karten für Halloween-Party im Gerrix

Schwäbische.de verlost 3x2 Karten für die Halloween-XXL-Party im Gerrix Club Friedrichshafen. Und so geht's: Wer dabei sein möchte, schreibt einen Kommentar unter diesen Artikel mit einer kurzen Begründung warum und wer mitkommen soll. Am Freitagabend werden die Gewinner ausgewählt und kommen auf die Gästeliste.

Viel unterwegs: An Halloween ist der DJ gefragt. Erst tritt er in Prag auf, danach in Balingen und am 31. in Friedrichshafen. (Foto: Luca Iannuzzi)