Auf Johanna Dudzinski-Tann folgt Katia Zlotos

Einige wesentliche Veränderungen hat es bei der Hauptversammlung des Deutsch-Polnischen Freundeskreises am Bodensee gegeben. Nach 20 Jahren trat die Vorsitzende, Johanna Dudzinski-Tann von ihrem Amt zurück. Außerdem legten der stellvertretende Vorsitzende Werner Dietsche sowie der ehemalige Landrat und Schriftführer Siegfried Tann ihre Ämter nieder.

„Nach 20 Jahren sollte der Verein durch einen Wechsel neuen Schwung und neue Ideen erhalten“, so Johanna Dudzinski-Tann. Landrat Lothar Wölfle dankte ihr für die in diesen Jahren geleistete Arbeit. So organisierte sie unter anderem zahlreiche Bürgerreisen in den Partnerkreis, war verantwortlich für das alljährliche Sommerlager der Waisenkinder in Friedrichshafen, sammelte im Rahmen des Skibasars Sportbekleidung und Skiausrüstungen für das Waisenhaus in Chorzenice und ermöglichte jungen Familien mit Möbelspenden aus dem Landkreis einen Start ins gemeinsame Leben.

Der zweite Vorsitzende dankte Johanna Dudzinski-Tann im Namen der gesamten Vorstandschaft mit einem Blumenstrauß und den Worten: „Nun ist das Kind erwachsen und selbständig geworden, kann auf eigenen Füßen stehen und wird unter der Nachfolgerin kräftig in die Zukunft schreiten.“ Als Nachfolgerin von Johanna Dudzinski-Tann wurde Katia Zlotos zur Vorsitzenden gewählt, die auch die Aufgaben von ihr im Landratsamt übernimmt. Ihr Stellvertreter wurde Roland Leppert, einer der bisherigen Kassenprüfer des Vereins. Sein Amt übernahm Norbert Schüldtke, zweiter Kassenprüfer blieb Siegmunt Szarowski. Ebenso führt Joachim Kruschwitz als Kassier sein Amt weiter.

Neue Schriftführerin wurde Nadine Larisch. Als Beiräte wurden einstimmig Elfriede Larisch, Iwona Oleschko und Werner Dietsche gewählt. Eine der Aufgaben der neuen Vorstandschaft wird nun sein, die Feiern zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft zu organisieren.