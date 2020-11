Auf Gerda Marseglia folgt Gertrud Brand

Die seit März verschobene Mitgliederversammlung des Vereins St. Georgs-Kapelle hat nun an einem dafür ungewöhnlichen Ort stattgefunden, nämlich in der Kirche St. Columban. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Berichte des Vorstands, des Schatzmeisters und der Kassenführung wurden anerkennend und lobend entgegengenommen, was sich in der einstimmigen Entlastung ausdrückte. Das Engagement mit diversen Aktionen und Aktivitäten wie die Standwerbungen in der Kitzenwiese und beim Stadtfest sowie die Flyer-Verteilung in St. Georgen, fand so seine Anerkennung. Die Kasse hat trotz des bereits anteilig ausgezahlten Betrages von 40 000 Euro zur Kapellen-Renovierung noch einen guten Stock, um auch die noch ausstehende Schlussrechnung zu leisten. Im Bericht des Vereinsvorsitzenden Helmut Schmid nahm der Dank an die Mitglieder, alle Spender, Unterstützer und den Vorstand breiten Raum ein. Gerda Marseglia, Stellvertreterin des Vorsitzenden, die auf eigenen Wunsch ausschied, wurde mit einem Blumenstrauß und einem Präsent verabschiedet.

Sie war, wie übrigens alle Vorstandsmitglieder, seit der Gründung am 2. Juli 2014 dabei.

Bei den Neuwahlen blieben alle bisherigen Verantwortlichen wie folgt im Amt: Vorsitzender Helmut Schmid, Schatzmeister Roland Mangold, Schriftführer Helmut Gasser, Beisitzer Alexander Haag, Georg Hesse und Hans Schultheiß.

Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Gertrud Brand. Kassenprüfer blieben Josef Müller und Klaus Peter Zindstein. Die Satzungsänderung wurde unter anderem wegen der EU-Datenschutzgrundverordnung einstimmig genehmigt.

Die Freude über die gelungene Renovierung der Kapelle war in der Versammlung spürbar. Helmut Schmid dankte allen Beteiligten auch dafür, dass die Arbeiten unfallfrei abgeschlossen wurden.

Um etwas Einblick in die durchgeführten Maßnahmen zu erhalten, hat Georg Hesse auf vier Tafeln eine Fotocollage zusammengestellt. Diese kann in den nächsten Wochen in der St. Columban-Kirche angeschaut werden.