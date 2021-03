Auf Ersatz ist Verlass: Joe Worsley hat sich beim VfB Friedrichshafen zu einem guten Bundesligaspieler entwickelt

Für Worsley und den VfB Friedrichshafen steht am Mittwoch die Partie beim neuen Pokalsieger United Volleys Frankfurt auf dem Programm. Anpfiff in ihrem letzten Auswärtsspiel in der regulären Saison der Volleyball-Bundesliga ist um 19.30 Uhr. Die Häfler fahren wahrscheinlich mit dem gesamten Team nach Hessen – anders als noch am Samstag, als sie mit einem Rumpfteam in Lüneburg den ersten Platz fixierten.