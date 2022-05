Auf E-Scootern durch Bregenz rollen - Das ist ab sofort möglich

Insgesamt 150 E-Scooter sind ab sofort an verschiedenen Stationen in Bregenz bereitgestellt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Der Stadtrat hatte entschieden, gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Tier ein flächendeckendes Angebot für die Landeshauptstadt auszurollen, heißt es darin weiter.

Das Ausleihen funktioniert demnach folgendermaßen: Um einen E-Scooter zu nutzen, müssen Kunden die Tier-App herunterladen und den Scooter über den integrierten QR-Code startet. Dafür werden 1 Euro Aktivierungsgebühr fällig, und 27 Cent pro genutzte Minute. Gezahlt werden kann laut Mitteilung per PayPal oder Kreditkarte.

Mehr als 70 E-Scooter-Parkplätze stehen demnach in Bregenz zur Verfügung. Der E-Scooter-Service erfolge ausschließlich stationsbasiert. Die Miete der E-Scooter könne nur an einem dieser ausgewiesenen Bereiche beendet werden.

Wo die E-Scooter überall stehen

Das Betriebsgebiet in Bregenz erstreckt sich laut Mitteilung im Norden bis zum Uferbereich des Bodensees, im Westen und Süden bis an die Bregenzer Ach, sowie im Osten bis an die Hänge des Pfänders.

Die Parkplätze befinden sich alle 200 bis 300 Meter über das Stadtgebiet verteilt, zum Beispiel in der Nähe der Bahnhöfe und wichtiger Verkehrsknotenpunkte. Die verschiedenen Standorte werden in der App angezeigt, so die Mitteilung weiter.

Die Wartung der Roller übernehme der Anbieter. Die Zusammenarbeit sei vorerst auf ein Jahr beschlossen worden.