Auf dieses Highlight freuen sich Kinder mit Behinderungen am Bodensee

Es gibt noch freie Plätze für Fahrten auf der „Hoppetosse“ in Konstanz und Lindau. Die Fahrten in Friedrichshafen am Mittwoch, 3. Juli, und Konstanz am Samstag, 6. Juli, sind bereits alle ausgebucht. Freie Plätze gibt es noch in Konstanz am Montag, 1. Juli, zwischen 13 und 14 Uhr sowie ab 16 Uhr und am Tag darauf zwischen 14 und 16 Uhr. Anmeldungen laufen über Birgit Carstensen von der Wasserschutzpolizei Konstanz per Mail an birgit.carstensen@polizei.bwl.de.

In Lindau wird es Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Juli, neben den Fahrten noch ein Begleitprogramm mit Essen und Trinken für die Kinder geben. Fahrplätze für Freitagmittag, eventuell auch vereinzelt für Donnerstag, sind noch frei. Anmeldungen laufen über Daniel Sandau unter www.bootsvermietung-lindau.de (Kontaktformular).