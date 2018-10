Friedrichshafen - Massenhysterie bei einer Jugendveranstaltung: Aus noch nicht bekanntem Grund ist Panik ausgebrochen. Es gibt vermutlich viele Verletzte. Mehr weiß man noch nicht, als der Notruf beim Deutschen Roten Kreuz eingeht. Ein spannendes und durchaus realistisches Szenario, das bei der Großübung des DRK-Ortsverein Friedrichshafen am Samstag fast vier Stunden lang im Mittelpunkt stand.

Neben rund 40 Häfler Sanitätshelfern, Auszubildenden des DRK-Rettungsdienstes Bodensee-Oberschwaben und rund 15 Statisten der Narrenzunft Oberteuringen waren erstmals auch zwölf Helfer von „Schutz und Rettung Zürich“ im Einsatz. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit kam auf Initiative des Häflers Uwe Martin Prinz zustande, der in Zürich lebt und arbeitet – in seiner Freizeit aber sowohl im DRK-Ortsverein Friedrichshafen als auch in der Sanitäts-Kompanie Zürich ehrenamtlich aktiv ist. „Eine tolle Aktion“, bestätigt Martin Bernasconi von der Schweizer Seite. „Die Strukturen sind bei uns etwas anders – umso interessanter ist es und umso mehr kann man voneinander lernen“, fasst er zusammen.

Mittlerweile sind auf dem Übungsgelände beim ZF-Parkplatz an der Ailinger Straße die ersten Behandlungsplätze aufgebaut. „Es gibt unterschiedliche Zelte, in denen die Verletzten je nach Schwere ihrer Verletzung vom leitenden Notarzt behandelt werden“, erläutert DRK-Ansprechpartner Thomas Reiß. „Im Ernstfall gehen wir von einer Ausrückzeit von etwa zehn Minuten aus. Unsere Schnelleinsatztruppe umfasst etwa 40 Helferinnen und Helfer. Dazu kommt ungefähr noch die gleiche Anzahl von Johannitern, mit denen wir seit jeher hervorragend kooperieren“, sagt Thomas Reiß. „Unterstützend kommen bei unserer heutigen Übung auch moderne Drohnen zur Luftüberwachung zum Einsatz.“

Jetzt werden die ersten Verletzten in Rettungswagen angeliefert. Man sieht Schnittwunden und andere Blessuren. Es heißt, schnell und besonnen zu handeln. Die Verletzten müssen versorgt werden, vielleicht geht es sogar um Menschenleben. Unter den DRK-Helfern sind auch viele junge Leute – Jugendliche wie Lena Sauter und Sebastian Späth, beide 17 Jahre alt. „Ich habe mir an Sebastian ein Beispiel genommen und bin seit zwei Jahren dabei“, erzählt Lena – und davon, dass sie sich bei den wöchentlichen Übungseinheiten am Dienstagabend und in der Gemeinschaft der Sanitätshelfer sehr wohl fühle. Und wie ist das im konkreten Einsatzfall? „Na ja, am Seehasensamstag war zum Beispiel schon ziemlich viel los“, sagt Lena Sauter und ist sich bewusst, dass es natürlich auch mal richtig ernst werden kann.

Die Großübung verläuft in ruhigen und geordneten Bahnen ab. Alle Verletzten werden ausreichend versorgt und könnten gegebenenfalls an unterschiedliche Krankenhäuser weiterverwiesen werden. Manch ein Beobachter kommt vielleicht ins Grübeln, wenn er an den Zeitpunkt seines eigenen letzten Erste-Hilfe-Kurses zurückdenkt. „Alle drei Jahre sollte man einen Auffrischungskurs belegen“, rät Thomas Reiß. „Das dient nicht zuletzt auch der eigenen Sicherheit“, ergänzt Lena Sauter.