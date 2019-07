„Ich hab schonmal einen kleinen Essensgutschein und ein Handtuch gewonnen - aber der erste Preis, das ist schon toll“, freut sich Franziska Diedenhoven. Ihre Ente mit der Nummer 2976 war beim Entenrennen am Seehasen-Samstag die schnellste.

Franziska Diedenhoven kauft schon Lose für das Entenrennen, seit es die Veranstaltung gibt – es sei ja schließlich auch für einen guten Zweck. Der Lions Club Friedrichshafen verkauft seit dem Seehasenfest 2008 jedes Jahr 5000 Lose à vier Euro. 20 000 Euro kommen so jedes Mal für einen guten Zweck zusammen. „Wir übergeben das gesammelte Geld eigentlich immer an den Landrat - er kann das Geld unbürokratisch und akut dort einsetzen, wo es gebraucht wird“, sagt Hermann Dollak, Vizepräsident des Lions Club Friedrichshafen.

Der Lions Club veranstaltet das Entenrennen zusammen mit dem Seehasenfestausschuss und will mit dem Geld vor allem benachteiligte Familien und Kinder in Friedrichshafen und der direkten Umgebung unterstützen. Die Preise stiften Mitglieder des Lions Clubs und Häfler Unternehmen. Franziska Diedenhoven kann sich als Gewinnerin des ersten Preises über einen Zeppelinflug für zwei Personen freuen: „Ich will meinen Sohn mitnehmen, der freut sich schon total“, erzählt die Seniorin strahlend.