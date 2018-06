Seit nunmehr 20 Jahren bietet der Bahnhof Fischbach Kulturprogramm vom Feinsten. Das Programm im Jubiläumsjahr startet vielversprechend und hält wieder einige Höhepunkte bereit. Gewohnt vielfältig mit Konzerten, Kabarett und Theater – da ist mit Sicherheit für jeden was dabei.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres darf herzlich gelacht werden, denn im Januar ist großes Kabarett angesagt: Den Auftakt macht Maxi Schafroth am Sonntag. Der TeilzeitBankkaufmann und Kabarettist erheitert das Häfler Publikum mit Geschichten aus seiner Heimat in „Faszination Allgäu“. Am 18. Januar ist das Comedy-Duo Mundstuhl mit seinem brandneuen Programm „Ausnahmezustand“ zu Gast. Inhaltlich geht es um Liebe, Sex, Tod, Gewalt, Gummistiefel aus Holz und andere Ausnahmezustände, heißt es auf der Homepage des Erfolgsduos. Und der Spaß geht weiter: Am 19. Januar ist intensives Lachmuskeltraining mit Martin Luding als „Caveman“ angesagt.

Musikalischer Höhepunkt ist Sebastian Krumbiegel. Der deutsche Musiker ist Mitglied der Musikgruppe „Die Prinzen“ und zeigt am 25. Januar seine andere Seite: die des Pianisten und sensiblen Solokünstlers. Am 2. Februar stimmt die Portugiesin Ana Moura Klänge aus ihrer Heimat an. Mit ihrer voluminösen Altstimme personifiziert sie das dunkle, sinnliche Credo des Fado, einem typisch portugiesischen Musikstil.

Der Theaterabend „One language - many voices“ der American Drama-Group beschäftigt sich am 22. Februar mit dem Erbe des britischen Kolonialismus, dem Aufeinanderprallen der britischen Kultur mit jenen Kulturen, die erst unterdrückt wurden und dann gegen das britische Empire rebellierten. Es handelt sich um Geschichten von Joseph Conrad, William Somerset Maugham, Chinua Achebe und Salman Rushdie.

Von Lebensfragen bis Heavy Metal

Die rheinische Frohnatur Markus Maria Profitlich stellt am 1. März sein neues Bühnenprogramm „Stehaufmännchen“ vor. Dabei geht es um wichtige Lebensfragen und Überlebensstrategien, die der Kabarettist seinem Publikum nicht vorenthalten möchte. Richtig zur Sache geht es dann mit TM Stevens & Shoacka Zooloo am 6. März. Der US-amerikanische Bassist und Erfinder des Musikstils Heavy Metal Funk wird von Gitarrist Neil Zaza und Schlagzeuger TC Tolliver unterstützt.

Kabarettist Uli Boettcher, der trotz einiger Lebenserfahrung immer noch „Keine Ahnung“ hat, geht am 7. März auf einen witzigen Streifzug durch die verschiedenen Lebenssituationen, in denen man den Unwissenden gibt. Mit „Gulliver’s Travels“ vom TNT Theatre Britain werden Gulliver’s Reisen am 8. März in Englisch erzählt. Musikalisch geht es am 9. März weiter. Das Bayern-Duo Werner Schmidbauer und Martin Kälberer hat mit dem Sizilianer Pippo Pollina einen dritten Musiker ins Boot geholt. Mit ihm verwirklichen sie das Projekt Süden, das die Freundschaft der drei Musiker erzählt. Der Komiker Hans Werner Olm ist mit mit seinem neuesten Streich, „Mir nach, ich folge!“, am 22. März zu sehen. Insgesamt 19 Soloprogramme sind es mittlerweile und kein Ende in Sicht. Der zweifache Gewinner des Comedypreises gibt sich als Lebensberater und widmet sich den Paradoxien des Alltags. Dass da nicht jeder Gag über der Gürtellinie bleibt, ist beinahe selbstverständlich. Aber gerade dafür lieben ihn seine Fans.

Es wird tierisch

Eine der größten Blues-Ikonen heizt dem Publikum am 4. April ein: Die Animals aus Newcastle sind zurück unter dem Namen „Animals & Friends“. Die 60er-Jahre Kultband präsentiert ihre größten Hits und Klassiker, darunter „The House of The Rising Sun“, „We gotta get out of this Place“, „It’s my Life“ und „Don‘t let me be misunderstood“. Und es geht tierisch weiter. Am 12. April präsentiert „Die kleine Tierschau“, dahinter verbergen sich Michael Gaedt und Michael Schulig, ihr neues Programm „Menschen, Tierschau, Sensationen“. Die erfolgreiche schwäbische Kleinkunstgruppe bringt die Hallen mit schrillen Kostümen, abgefahrenen Bühnenbildern und Höllenmaschinen aus der Garagen der Easy Riders zum Toben. Das Publikum darf sich auf mehrstimmigen Gesang, wahnsinnige Sketche und coole Sprüche freuen.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Bahnhof Fischbach, im Seeverlag, unter Telefon 07541 / 442 26 und im Internet unter