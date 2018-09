Auf die Macher des „Landshut“-Museums wartet viel Arbeit

Direktor David Dornier legt die Latte für das „Landshut“-Museum weit nach oben: „Wir wollen ein abgerundetes wissenschaftliches und didaktisches Museumskonzept entwickeln, das 20 Jahre und länger hält.“ Zwei neue Mitarbeiter seines Hauses sollen dies leisten. Am Dienstag wurden sie der Presse vorgestellt.

„Mit der Anstellung der beiden hat das ,Landshut’-Projekt auch operativ begonnen“, sagt der Chef des Dornier-Museums über Barbara Wagner (53) und Jannik Pfister (33). Sie sollen das Ausstellungsprojekt erarbeiten, begleitet von einem siebenköpfigen wissenschaftlichen Beirat, den Pfister das „zentrale Element der wissenschaftlichen Qualitätssicherung“ nennt.

Auf Wagner und Pfister wartet eine Menge Grundlagenarbeit. „Wir müssen Quellen sichten, in Archive gehen, vielleicht auch Neues entdecken und Exponate für die künftige Ausstellung suchen“, sagt Wagner. So wisse man derzeit nicht, wo zum Beispiel die Kosmetiktaschen geblieben sind, mit denen die palästinensischen Entführer Handgranaten ins Flugzeug geschmuggelt haben.

Man müsse die „Landshut“ in ihren geschichtlichen Zusammenhang zu stellen, die Zeit der RAF und des Kampfs gegen die linke Terrorgruppe. Ziel sei es, die Ausstellung „wissenschaftlich wasserdicht“ zu machen. Denn vieles in der fraglichen Epoche sei noch nicht fachgerecht erfasst und ausgewertet, manche Archive sind bis heute geschlossen, viele Täter schweigen. Die Ereignisgeschichte des Jahres 1977 sei ziemlich klar, sagt Pfister. Über die Hintergründe und Motive der handelnden Personen aber gebe es noch viel zu forschen.

Qualität vor Schnelligkeit

Einen Zeitplan haben die Wissenschaftler nach eigenem Bekunden noch nicht. Auch David Dornier nennt kein Eröffnungsdatum für die neue Ausstellung. Qualität gehe vor Schnelligkeit, sagt er. Neben der Arbeit am Konzept werden Wagner und Pfister ein Begleitprogramm auf die Beine stellen, das schon vor dem Start des neuen Museums Informationen über und Auseinandersetzung mit seinen Themen bietet.

Barbara Wagner hat Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik studiert und promoviert. Sie hat als Kuratorin für Kunst-, Technik- und Geschichtsmuseen gearbeitet. Zuletzt zeichnete sie für die große Landesausstellung zum 200. Geburtstag von Karl Marx in Trier verantwortlich. An der „Landshut“ reizt sie nach eigenem Bekunden, dass sich viele Besucher mit einer Zeit auseinandersetzen werden, die sie selbst erlebt haben.

Jannik Pfister hat Kulturwissenschaften, Internationale Beziehung und Politik studiert. Danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Frankfurt, später Referent der Geschäftsführung am Leibniz-Institut / Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Er sehe es als Herausforderung, wissenschaftliche Ergebnisse zu hochaktuellen Fragen für ein großes Publikum aufzuarbeiten.

Der Enkel wundert sich

Warum in Friedrichshafen viele dem neuen Museum skeptisch gegenüberstehen, wollen Wagner und Pfister noch nicht kommentieren, David Dornier schon: „Ich bin mir ganz sicher, dass der Gemeinderat spätestens dann begeistert sein wird, wenn die Ausstellung eröffnet und der Parkplatz voll ist.“ Er wundere sich schon, so der Enkel von Claude Dornier, warum sich die Stadt über diese Attraktion nicht freue. „In jeder anderen Kommune würden alle sagen: Super!“

